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        Hayali doğum gününde gerçek oldu

        İzmir Metrosu'na her bindiğinde sürücülere el sallayan 8 yaşındaki Emirhan'ın en büyük hayali, metronun sürücü kabinine oturmaktı. Annesinin İzmir Metrosu yönetimine ulaştırdığı videolar sayesinde hayali doğum gününde gerçeğe dönüştü. Sürücü kabininde pastasını üfleyen minik Emirhan, "Hayalim gerçek oldu, çok mutluyum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Hayali doğum gününde gerçek oldu

        İzmir Metrosu’na her bindiğinde sürücülere el sallayan 8 yaşındaki Emirhan’ın en büyük hayali, metronun sürücü kabinine oturmaktı. Annesinin İzmir Metrosu yönetimine ulaştırdığı videolar sayesinde hayali doğum gününde gerçeğe dönüştü. Sürücü kabininde pastasını üfleyen minik Emirhan, "Hayalim gerçek oldu, çok mutluyum" dedi.

        İzmir Metrosu ile her yolculuk yaptığında sürücülere el sallayan ve sürekli metronun sürücü kabininde oturmayı hayal eden 8 yaşındaki Emirhan’a İzmir Metro yönetimi yaşamı boyunca unutamayacağı bir sürpriz yaptı. Annesi Abide Yanık’ın, oğlunun el salladığı anları kaydederek sosyal medya üzerinden İzmir Metro’ya iletmesi üzerine aile tesislerde ağırlandı. Yanık ailesini İzmir Metro Genel Müdürü Sinan Karakuzu karşıladı. Personel yeleğini giyen Emirhan, önce atölyeyi gezdi, ardından metro aracına binerek görevlilerden araçla ilgili bilgi aldı.

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        En güzel sürpriz sürücü kabininde

        Doğum gününde sürücü kabinine giren Emirhan’ı burada doğum günü pastası karşıladı. Kabindeki tuşların işlevlerini öğrenen ve görevliler eşliğinde metro işletmesini yakından tanıma fırsatı bulan Emirhan’a, ziyaretin anısına metro ve tramvay maketleri, şapka ve eğitim setinden oluşan bir hediye paketi verildi.

        "Hep hayalimdi"

        Hayalinin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Emirhan, "İki yıldır metroya biniyorum, her gün sürücülere el sallıyorum. Metroyu çok seviyorum. Metroya bindiğimde anneme hep ‘Anne, keşke metronun en önüne binsem’ diyordum. Çok mutluyum. Metro çiziyorum, sonra istediğim renge boyuyorum. En öne bindiğimde biraz şaşkındım, heyecanlıydım" diye konuştu.

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        "Mesaj attım, hemen dönüş sağladılar"

        Emirhan’ın annesi Abide Yanık, "Emirhan metroyu çok seviyor. Metroya her bindiğimizde sürücülere el sallıyor, onlar da kornaya basarak karşılık veriyor. Bu anları videoya çektim. Emirhan videoları izlerken çok mutlu oluyor, metro çizimleri yapıyor. İzmir Metro AŞ’ye mesaj attım, hemen dönüş yaptılar. Oğlumun doğum günü de vardı, çok güzel bir sürpriz oldu. Hayali gerçek oldu. Burada olmak çok heyecan verici. Pasta da kestik, çok mutluyum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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