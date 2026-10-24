Göztepe'nin konuğu Çorum FK

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında yarın sahasında Çorum FK'yi konuk edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 9. hafta mücadelesinde yarın sahasında Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Ligde topladığı 9 puanla 13. sırada bulunan sarıkırmızılılar, 4 maçtır yenilgi yüzü görmezken son 2 karşılaşmasını da kazanarak çıkışa geçti. Göztepe, Çorum FK karşısında da galip gelerek serisini 3 maça çıkarmayı ve bu sezonki ilk iç saha galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Konuk ekip Çorum FK ise 13 puanla 7. sırada yer alıyor. Burak Yılmaz’ın takımın başına geçmesinin ardından çıkış yakalayan konuk ekip, yeni teknik direktörü yönetiminde çıktığı 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Çorum FK, İzmir deplasmanında da kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmek hem de üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

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Göztepe’de 4 eksik var

Göztepe’de Çorum FK maçı öncesinde sakatlıkları bulunan 4 oyuncu forma giyemeyecek. Geçtiğimiz sezondan bu yana sakatlıkları devam eden Furkan Bayır ve Ibrahim Sabra’nın yanı sıra, ligin ikinci haftasında oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Allan Godoi de kadroda yer alamayacak. Sakatlığı devam eden sağ bek Ogün Bayrak da Çorum FK karşısında görev yapamayacak.

Mehmet Türkmen düdük çalacak

Göztepe ile Çorum FK arasında oynanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Selahattin Altay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Süleyman Bahadır olacak.