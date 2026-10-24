Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Göztepe'nin konuğu Çorum FK

        Göztepe'nin konuğu Çorum FK

        Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Çorum FK'yi konuk edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:42 Güncelleme:
        Göztepe'nin konuğu Çorum FK

        Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında yarın sahasında Çorum FK'yi konuk edecek.

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 9. hafta mücadelesinde yarın sahasında Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Ligde topladığı 9 puanla 13. sırada bulunan sarıkırmızılılar, 4 maçtır yenilgi yüzü görmezken son 2 karşılaşmasını da kazanarak çıkışa geçti. Göztepe, Çorum FK karşısında da galip gelerek serisini 3 maça çıkarmayı ve bu sezonki ilk iç saha galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

        Konuk ekip Çorum FK ise 13 puanla 7. sırada yer alıyor. Burak Yılmaz’ın takımın başına geçmesinin ardından çıkış yakalayan konuk ekip, yeni teknik direktörü yönetiminde çıktığı 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Çorum FK, İzmir deplasmanında da kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmek hem de üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

        REKLAM

        Göztepe’de 4 eksik var

        Göztepe’de Çorum FK maçı öncesinde sakatlıkları bulunan 4 oyuncu forma giyemeyecek. Geçtiğimiz sezondan bu yana sakatlıkları devam eden Furkan Bayır ve Ibrahim Sabra’nın yanı sıra, ligin ikinci haftasında oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Allan Godoi de kadroda yer alamayacak. Sakatlığı devam eden sağ bek Ogün Bayrak da Çorum FK karşısında görev yapamayacak.

        Mehmet Türkmen düdük çalacak

        Göztepe ile Çorum FK arasında oynanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Selahattin Altay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Süleyman Bahadır olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var

        Benzer Haberler

        İzmir'de 30 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
        İzmir'de 30 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
        Motosiklet kamyonetin altına girdi
        Motosiklet kamyonetin altına girdi
        İzmir'de 9 yıldır aranan firari hükümlü özel harekât destekli operasyonla y...
        İzmir'de 9 yıldır aranan firari hükümlü özel harekât destekli operasyonla y...
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada "kusur çelişkileri" mahkumiyet kararlar...
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada "kusur çelişkileri" mahkumiyet kararlar...
        İzmir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: Sıvı metamfetamin ele geçirildi
        İzmir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: Sıvı metamfetamin ele geçirildi
        Aras Kargo'nun konuğu THY
        Aras Kargo'nun konuğu THY