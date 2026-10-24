Çocuğun yetişkin havuzunda boğulma tehlikesi geçirdiği olaya ilişkin bilirkişi raporu: Tedbirsizlik

İZMİR'in Menderes ilçesinde E.N.K. (6) ailesiyle tatil için gittiği bir otelde yetişkin havuzuna girip, boğulma tehlikesi geçirdi. Ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda otelin havuz ve eklentilerinde gerekli kontrollerin yapılmadığı, risklerin tespit edilmediği ve tedbirlerin alınmadığının altı çizildi.

Olay, 22 Ağustos’ta Özdere Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Ailesiyle birlikte otelde tatil yapan E.N.K., iddiaya göre yetişkin havuzuna girip, boğulma tehlikesi geçirdi. Bir süre sonra fark edilen E.N.K. havuzdan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. E.N.K.'nin tedavisi yoğun bakımda sürerken, aile olayla ilgili savcılığa şikayetçi oldu. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında dosyaya bilirkişi raporu girdi. Raporda çocukların yetişkin havuzuna girmemesi için gerekli tedbirler alınmadığı vurgulandı. E.N.K.'nin annesi tarafından da gerekli kontrolün sağlanmadığı vurgulandı. Olayın meydana geldiği havuzda uyarı levhası olduğuna dair bir tespite ulaşılamadığı da aktarıldı.

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GEREKLİ TEDBİRLER ALINMADI

Raporda, B.G.'nin otelde cankurtaran olarak görev yaptığı kanaatine varıldığı ve yetişkin havuzuna çocukların girmesine karşı gerekli takip ve kontrolü yapmadığının altı çizildi. B.G.'nin teknik yönden ana etken olduğunun altı çizildi. İşveren olduğu belirlenen A.İ. tarafından otelin havuz ve eklentilerinde gerekli kontrollerin yapılmadığı, risklerin tespit edilmediği ve tedbirlerin alınmadığının altı çizildi. Ayrıca çocukların yetişkin havuzuna girmesine karşı gerekli iş organizasyonunun yapılmadığı ve havuzlarda görevli cankurtaranlarla ilgili gerekli takip ve kontrolün sağlanmadığı da raporda yer aldı. A.İ.'nin de olayda teknik yönden etken olduğu belirtildi. E.N.K.'nin annesi de teknik yönden etken olarak raporda yer aldı.

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‘CANKURTARANIN SERTİFİKASI YOK’

E.N.K.'nin ailesinin avukatı Emrullah Aksakal, olayı 'facia' olarak nitelendirip, "Havuz başında cankurtaran olarak gösterilen kişinin cankurtaran sertifikasının olmadığını tespit ettik. Sertifikasız bir kişi cankurtaran kulesine oturtulmuş. Yürürlükteki Havuz Güvenliği ve Turizm Tesisleri Yönetmeliği çok açık. Bu büyüklükte ve derinlikte bir havuzda en az 2 adet bronz sertifikalı cankurtaranın aynı anda görev yapması zorunludur. Olay günü otelde bu şart sağlanmamıştır. Evladımız 7 dakika boyunca havuzun dibinde kalmıştır. Bu sürede havuzun dibini görecek bir kamera sistemi, bir alarm sistemi, bir su altı aydınlatması dahi yok. Çocuğu görecek sistem yok. Olay olduğu anda devreye girmesi gereken acil eylem planı, ilk yardım organizasyonu ve kurtarma ekipmanı da yok" dedi. Aksakal, ayrıca otel sahipleri ve yöneticileri tarafından aileye 'Geçmiş olsun' denilmediğini vurguladı.