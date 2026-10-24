Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Çocuğun yetişkin havuzunda boğulma tehlikesi geçirdiği olaya ilişkin bilirkişi raporu: Tedbirsizlik

        Çocuğun yetişkin havuzunda boğulma tehlikesi geçirdiği olaya ilişkin bilirkişi raporu: Tedbirsizlik

        İZMİR'in Menderes ilçesinde E.N.K. (6) ailesiyle tatil için gittiği bir otelde yetişkin havuzuna girip, boğulma tehlikesi geçirdi. Ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda otelin havuz ve eklentilerinde gerekli kontrollerin yapılmadığı, risklerin tespit edilmediği ve tedbirlerin alınmadığının altı çizildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Çocuğun yetişkin havuzunda boğulma tehlikesi geçirdiği olaya ilişkin bilirkişi raporu: Tedbirsizlik

        İZMİR'in Menderes ilçesinde E.N.K. (6) ailesiyle tatil için gittiği bir otelde yetişkin havuzuna girip, boğulma tehlikesi geçirdi. Ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda otelin havuz ve eklentilerinde gerekli kontrollerin yapılmadığı, risklerin tespit edilmediği ve tedbirlerin alınmadığının altı çizildi.

        Olay, 22 Ağustos’ta Özdere Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Ailesiyle birlikte otelde tatil yapan E.N.K., iddiaya göre yetişkin havuzuna girip, boğulma tehlikesi geçirdi. Bir süre sonra fark edilen E.N.K. havuzdan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. E.N.K.'nin tedavisi yoğun bakımda sürerken, aile olayla ilgili savcılığa şikayetçi oldu. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında dosyaya bilirkişi raporu girdi. Raporda çocukların yetişkin havuzuna girmemesi için gerekli tedbirler alınmadığı vurgulandı. E.N.K.'nin annesi tarafından da gerekli kontrolün sağlanmadığı vurgulandı. Olayın meydana geldiği havuzda uyarı levhası olduğuna dair bir tespite ulaşılamadığı da aktarıldı.

        REKLAM

        GEREKLİ TEDBİRLER ALINMADI

        Raporda, B.G.'nin otelde cankurtaran olarak görev yaptığı kanaatine varıldığı ve yetişkin havuzuna çocukların girmesine karşı gerekli takip ve kontrolü yapmadığının altı çizildi. B.G.'nin teknik yönden ana etken olduğunun altı çizildi. İşveren olduğu belirlenen A.İ. tarafından otelin havuz ve eklentilerinde gerekli kontrollerin yapılmadığı, risklerin tespit edilmediği ve tedbirlerin alınmadığının altı çizildi. Ayrıca çocukların yetişkin havuzuna girmesine karşı gerekli iş organizasyonunun yapılmadığı ve havuzlarda görevli cankurtaranlarla ilgili gerekli takip ve kontrolün sağlanmadığı da raporda yer aldı. A.İ.'nin de olayda teknik yönden etken olduğu belirtildi. E.N.K.'nin annesi de teknik yönden etken olarak raporda yer aldı.

        REKLAM

        ‘CANKURTARANIN SERTİFİKASI YOK’

        E.N.K.'nin ailesinin avukatı Emrullah Aksakal, olayı 'facia' olarak nitelendirip, "Havuz başında cankurtaran olarak gösterilen kişinin cankurtaran sertifikasının olmadığını tespit ettik. Sertifikasız bir kişi cankurtaran kulesine oturtulmuş. Yürürlükteki Havuz Güvenliği ve Turizm Tesisleri Yönetmeliği çok açık. Bu büyüklükte ve derinlikte bir havuzda en az 2 adet bronz sertifikalı cankurtaranın aynı anda görev yapması zorunludur. Olay günü otelde bu şart sağlanmamıştır. Evladımız 7 dakika boyunca havuzun dibinde kalmıştır. Bu sürede havuzun dibini görecek bir kamera sistemi, bir alarm sistemi, bir su altı aydınlatması dahi yok. Çocuğu görecek sistem yok. Olay olduğu anda devreye girmesi gereken acil eylem planı, ilk yardım organizasyonu ve kurtarma ekipmanı da yok" dedi. Aksakal, ayrıca otel sahipleri ve yöneticileri tarafından aileye 'Geçmiş olsun' denilmediğini vurguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Kabusu gerçek oldu
        Kabusu gerçek oldu
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!

        Benzer Haberler

        İzmir Kültür Yolu Festivali başladı
        İzmir Kültür Yolu Festivali başladı
        Aliağa'da beyaz altın hasadı başladı
        Aliağa'da beyaz altın hasadı başladı
        Motosiklet, traktöre ardından durağa çarptı; sürücünün ağır yaralandığı kaz...
        Motosiklet, traktöre ardından durağa çarptı; sürücünün ağır yaralandığı kaz...
        İzmir Kültür Yolu Festivali kapılarını açtı
        İzmir Kültür Yolu Festivali kapılarını açtı
        Geleneksel deri işçiliği, hem zamana hem fabrikasyona direniyor
        Geleneksel deri işçiliği, hem zamana hem fabrikasyona direniyor
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü lokantadaki patlamaya ilişkin sanıklar yeniden ya...
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü lokantadaki patlamaya ilişkin sanıklar yeniden ya...