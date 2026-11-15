Aliağa FK'da kayıplar sürüyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa FK 3 haftadır kazanamıyor. Son galibiyetini sahasında Aksaray Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek elde eden sarı-siyahlılar, ardından deplasmanda İnegöl Kafkaspor'a 3-2 yenildi. Sahasında zirve yarışındaki rakiplerinden Muşspor ile golsüz berabere kalan İzmir temsilcisi, Ankaraspor karşısında da galibiyete ulaşamadı. Son 3 haftada 7 puan kaybeden Aliağa FK, 23 puanla 4'üncü sırada yer aldı. Sarı-siyahlılar, gelecek hafta sahasında Sebatspor'u konuk edecek.

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