Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı'yı hedef alan paylaşıma ilişkin soruşturma

        AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı'yı hedef alan paylaşıma ilişkin soruşturma

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı hedef alan paylaşıma ilişkin resen soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:13 Güncelleme:
        AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı'yı hedef alan paylaşıma ilişkin soruşturma

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı hedef alan paylaşıma ilişkin resen soruşturma başlattı.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Sosyal medya platformu X üzerinden 'profdrayguruz' kullanıcı adlı hesap aracılığıyla yapılan ve 'Türk Ceza Kanunu'nun 216/2 maddesinin halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçu' kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte olduğu tespit edilen paylaşım üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Emniyet'in "kadife eldivenli demir yumrukları" zorlu parkurlarda yetişiyor
        Emniyet'in "kadife eldivenli demir yumrukları" zorlu parkurlarda yetişiyor
        Velilerden okulun özverili bahçe görevlisi "Beton Reyhan"a şarkı ve klip
        Velilerden okulun özverili bahçe görevlisi "Beton Reyhan"a şarkı ve klip
        İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı, 23 göçmen yakalandı
        İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı, 23 göçmen yakalandı
        İzmir İtfaiyesi'ne arazi yangınlarında güçlü takviye
        İzmir İtfaiyesi'ne arazi yangınlarında güçlü takviye
        Metropol Hastanesinde 'Sigarayı Bırakma Polikliniği' açıldı
        Metropol Hastanesinde 'Sigarayı Bırakma Polikliniği' açıldı
        Halk Eğitim Merkezi'nde 4 tavukla başladılar, 170 hayvanlı üretim alanına d...
        Halk Eğitim Merkezi'nde 4 tavukla başladılar, 170 hayvanlı üretim alanına d...