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        Metropol Hastanesinde 'Sigarayı Bırakma Polikliniği' açıldı

        Özel Metropol Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gözde Apaydın yönetiminde sigarayı bırakma polikliniğini hizmete açarken, Dr. Apaydın bu sürecin bir yıllık kararlı bir takip gerektirdiğini belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Metropol Hastanesinde 'Sigarayı Bırakma Polikliniği' açıldı

        Özel Metropol Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gözde Apaydın yönetiminde sigarayı bırakma polikliniğini hizmete açarken, Dr. Apaydın bu sürecin bir yıllık kararlı bir takip gerektirdiğini belirtti.

        Özel Metropol Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gözde Apaydın’ı kadrosuna katarak ‘Sigarayı Bırakma Polikliniği’ni hizmete açtı. Kamu hastanelerinde 16 yıl boyunca sigara bırakma alanında görev yapan Dr. Apaydın, sigara bağımlılığından kurtulmak isteyen hastalara destek verecek.

        "Sigarayı bırakmak bir yıllık kararlı bir takip sürecidir"

        Sigara bağımlılığının yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda güçlü duygusal ve psikolojik boyutları bulunduğunu vurgulayan Dr. Gözde Apaydın, başarıya ulaşmanın yolunun sürekli takipten geçtiğini ifade ediyor. Bir kişinin tıbbi olarak "sigarayı bıraktı" kabul edilebilmesi için tam bir yıl boyunca hiç sigara içmemiş olması gerektiğinin altını çizen Dr. Apaydın, yürütülen programın detaylarını aktardı, "Sigara bırakmak bir yıl sürecek bir programdır. Sigara bırakma süreci, hastayı önce psikolojik ve fiziksel olarak hazırlamak, ardından bırakmasını sağlamak ve en önemlisi tekrarlamasını önlemekten oluşan bir yıllık bir programdır. Ani stres durumlarında, duygu durum değişikliklerinde veya sosyal çevrenin etkisinde sigara kullananlar tekrar sigaraya başlayabilir. Burada önemli olan ‘Hayır’ dedikten sonra bunu sürdürebilir kılmaktır. Amacımız, hastanın 1., 2., 5. veya 7. ayda canı sigara istediğinde güvenle hekimine başvurabileceği sürdürülebilir bir destek mekanizması sunmaktır."

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        Görünmeyen tehlike: Pasif ve üçüncül içicilik riskleri

        Toplumda sigara kullanımına dair yanlış algılara dikkat çeken Dr. Apaydın, pasif içiciliğin yanı sıra "üçüncül içicilik" olarak adlandırılan tehlikeye de işaret etti. Sigara dumanı ortamda olmasa dahi sağlığa zararlı metabolitlerin koltuklara, mobilyalara, kıyafetlere ve yüzeylere sindiğini belirten Dr. Apaydın, evlerde veya balkonlarda içilen sigaranın zararlarının engellenemediğini vurguladı. Dr. Apaydın, "Balkonda içilen sigara dumanının içeri girmesini engellemek için balkon kapısına duvar örülmesi gerekir. Sigara dumanı ve artıkları, içilmeyen ortamlara dahi sindiği için çevredeki herkesi etkilemektedir" değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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