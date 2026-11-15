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        İzmir İtfaiyesi'ne arazi yangınlarında güçlü takviye

        İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman köyleri ve ulaşılması güç bölgelerde yangınlara daha etkili müdahale etmek için itfaiye filosuna 10 arazi tipi arazöz ekledi. Yüzde 100 yerli üretim araçlar, güçlü teknik donanımları ve yüksek su kapasiteleriyle zorlu arazi şartlarında görev yapacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 10:39 Güncelleme:
        İzmir İtfaiyesi'ne arazi yangınlarında güçlü takviye

        İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman köyleri ve ulaşılması güç bölgelerde yangınlara daha etkili müdahale etmek için itfaiye filosuna 10 arazi tipi arazöz ekledi. Yüzde 100 yerli üretim araçlar, güçlü teknik donanımları ve yüksek su kapasiteleriyle zorlu arazi şartlarında görev yapacak.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarıyla mücadele gücünü artırmak ve kırsal bölgelere daha hızlı ulaşmak için araç filosunu güçlendiriyor. Dünya Bankası ve İller Bankası iş birliğiyle yürütülen Türkiye Deprem, Sel ve Orman Yangınları Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında İzmir'e ayrılan 13,5 milyon Euro'luk bütçeyle itfaiye filosunun yenilenmesi hedefleniyor. Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaların ilk etabında 10 arazi tipi arazöz teslim alındı.

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        3 bin 500 litre su kapasitesi

        Yüzde 100 yerli üretim 4x4 araçlar, 3 bin 500 litre su, 500 litre imdat suyu ve 200 litre köpük tankı kapasitesine sahip. Engebeli arazilerdeki etkilere karşı güçlendirilen araç şasileri, muhtemel devrilmelerde personelin güvenliğini artırmak amacıyla iki farklı tipte takla kafesiyle donatıldı. Hem kentsel hem de kırsal yangınlarda kullanılabilecek şekilde tasarlanan araçlar, dört tekerlekten çekiş sistemi sayesinde ulaşılması güç noktalara erişebilecek.

        İzmir İtfaiyesi'nin müdahale alanı genişleyecek

        İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman, geçmiş yıllarda yaşanan orman yangınlarının teşkilata önemli deneyimler kazandırdığını belirtti. Filoda 284 araç bulunmasına rağmen arazi tipi araç eksikliğinin özellikle kırsal bölgelerde müdahaleyi zorlaştırdığını ifade eden Karaman, şunları söyledi:

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        "Kiraz, Beydağ, Bergama ve Selçuk gibi engebeli arazi şartlarına sahip bölgelerde çıkan yangınlara müdahale etmekte zorlanıyorduk. Şimdi 10 arazi tipi yangın söndürme aracı aldık. Artık mevcut araçlarımızın ulaşamadığı noktalara bu araçlarla rahatlıkla erişip müdahale edebileceğiz. Böylece hem filomuz güçlendi hem de müdahale alanımız genişledi. Kırsal bölgelerde ve engebeli arazilerde çıkabilecek yangınlara daha güçlü müdahale edebileceğiz."

        İkinci etapta 22 yeni araç alınacak

        İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Makine İkmal Şube Müdürü Melike Çoban, 10 yeni arazözün özellikle orman köylerindeki yangınlara müdahale kapasitesini artıracağını belirtti. TEFWER Projesi kapsamında ikinci etapta da yeni araçların alınmasının planlandığını aktaran Çoban, "İki yangın müdahale robotu, sekiz sepetli bomlu araç, altı itfaiye arazözü ve altı dar alan arazözü alınması hedefleniyor. İhale dokümanlarının revizyonu tamamlanarak İller Bankası'na gönderildi. Onay sürecinin ardından satın alma ve ihale işlemlerine başlanacak" diye konuştu.

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        Zorlu arazi şartlarına uygun donanım

        Arazi tipi arazözler, 320 beygir gücünde ve 7,7 litre motor hacmine sahip Renault Trucks D 14 P4X4 motoruyla donatıldı. Sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi, otomatik şanzımanı ve farklı arazi şartlarına uygun vites seçenekleriyle çeşitli zeminlerde hareket edebilen araçlarda, 5,4 ton çekme kapasiteli 30 metre kablolu elektrikli vinç ve 10 ton kapasiteli hidrolik kriko da bulunuyor. Yönlendirmeli projektörler ve LED tepe lambaları gece operasyonlarını kolaylaştıracak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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