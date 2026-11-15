Halk Eğitim Merkezi'nde 4 tavukla başladılar, 170 hayvanlı üretim alanına dönüştürdüler

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde özel gereksinimli bireylerin 4 tavuk ve 1 horozla başlattığı çalışma, 170 hayvanın bulunduğu bir üretim alanına dönüştü. Tavukların bakımını üstlenen, yumurtalarını toplayan kursiyerler, her hafta yaklaşık 100 yumurtayı arkadaşlarına ve küçük öğrencilere hediye ederek paylaşma ve dayanışmayı öğreniyor.

Karşıyaka Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezi'nde hayvanları tanımak amacıyla başlatılan çalışma kapsamında kursiyerler, tavuk ve horozların bakımını üstlenerek üretim sürecine katıldı. Zamanla sayıları artırılan hayvanlar için makine ve gurk yöntemiyle civcivler de üretildi. Başlangıçta 4 tavuk ve 1 horozla yürütülen çalışma, bugün yaklaşık 100 tavuk, 10 horoz ve 60 civcivin bulunduğu bir üretim alanına dönüştü. Kursiyerler, yetiştirdikleri tavuklardan topladıkları yumurtaları her cuma günü arkadaşlarına ve kendilerinden küçük öğrencilere dağıtıyor.

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'170 KİŞİLİK BİR AİLE OLDUK'

Karşıyaka Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezi Kurum Müdürü Cüneyt Buharalıoğlu, merkezde hafif ve orta ağır zihinsel ve bedensel engelli, otizmli yaklaşık 100 kursiyerin bulunduğunu belirtti. Çalışmanın başlangıçta hayvanları tanıtmak amacıyla hayata geçirildiğini anlatan Buharalıoğlu, "Bu hayvanları ilk başta hangi hayvanın tavuk, hangi hayvanın horoz olduğunu göstermek için aldık. Daha sonra tavşan, köpek de besledik. Tavuk ve horozdan ürün alabileceğimizi görünce sayıyı arttırdık. Makineyle, gurkla kendi civcivlerimizi çıkartarak, aşama aşama yükselterek gittik. Şu anda 100'e yakın tavuğumuz, 10'a yakın horozumuz, 60 tane de civcivimiz var. Böylece 170 kişilik bir aile oldu" dedi.

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'HER ŞEYİN EN GÜZELİNİ YAPABİLDİKLERİNİ GÖSTERDİLER'

4 tavuk ve 1 horozla başladıkları çalışmayla kursiyerlerin bağımsız yaşamlarına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Buharalıoğlu, "Öğrencilerimize sorumluluk verdik. Yardımlaşma ve aidiyet duygusunu aşılamaya çabaladık. Hayatta değerli olduklarını, burada güvende olduklarını, hayatın herhangi bir alanında onların var olduğunu hissettirmeyi amaçladık. Burada kendi yetiştirdikleri tavuklardan yumurtalarını aldılar. Çıkan civcivlerle ilgileniyorlar. Her hafta cuma günleri kendi gibi özel ve değerli çocuklarımıza yumurtaları dağıtıyorlar. Kendilerinden küçüklere hediye ediyorlar. Her hafta yaklaşık 100 tane yumurta dağıtımımız oluyor. Kendi yetiştirdikleri tavuklardan en taze yumurtaları aldılar. Böylece toplumda değerli olduklarını, üretebildiklerini, istedikleri zaman her şeyin en güzelini yapabildiklerini gösterdiler. Bu yolda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de her konudaki desteği bizim için çok değerli" diye konuştu.

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'KALBİMİZ TEMİZ, HİKAYEMİZ MUTLU BİTECEK BİZİM'

Çalışmanın kursiyerlerin kendilerini değerli hissetmelerine katkı sağladığını ifade eden Buharalıoğlu, "Şu anda kendilerini çok değerli ve güvende hissediyorlar. Bu da bizim çok hoşumuza gitti. Cuma günleri yumurta verdiğimiz zaman, cumartesi günü beni telefonla arıyorlar. 'Müdürüm, yumurtalarımızı yedik, sana çok dua ediyoruz' diyorlar. Kendi yetiştirdikleri tavuklardan kendilerinin aldıkları ürün. Biz de bu konuda çok mutluyuz. Bir çalışma yaptılar. Bu çalışmanın karşılığını aldılar. Bunun sonucunda, 'Ben de üretim yapabiliyorum. Benim de bir sorumluluğum var. Benim de bir yardımlaşmam ve dayanışmam var' düşüncesini oluşturdular. Bu yoldan çıkarak 'Kalbimiz temiz, hikayemiz mutlu bitecek bizim' sloganımızla devam ediyoruz" dedi.

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'TAVUKLARLA İLGİLENMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUM'

Merkeze 4 yıldır devam eden özel gereksinimli Buğra Atbaş (30) ise tavuklarla ilgilenmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "4 sene önce ilk geldiğimde benim dikkatimi çeken en önemli şey tavuklardı. İlgilendim. Şahin Taştan hocamla her gün kümesi temizliyoruz. Bazen bahçede kalmak için izin alıyordum. Bahçede kalıp temizlik yapıyorum. Civcivlere bakıyorum, tavukları yemliyorum. Topladığımız yumurtaları cuma günleri arkadaşlarımıza ve miniklere dağıtıyoruz. Onların mutlu olduğunu görünce aynı duyguyu ben de yaşıyorum. İleride bir hayalim var, o da çalışmak" diye konuştu.

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'TAVUKLARA EVDEN MARUL GETİRİYORUM'

Merkeze 3 yıldır devam eden Nazlı Şen (37), "Buraya ilk geldiğimde tavuklarla tanıştım. Bizim yemeklerimizden artanları getirdiğimizde tavuklara, horozlara dağıtıyoruz. Tavuk ve horozlarla vakit geçirmekten çok mutluyum" dedi. Merkeze 4 yıldır devam eden Mete Tuna (43) da "Tavuklara evden marul getiriyorum. Yemekhaneden de kalan yemekleri veriyorum. Tavukları besliyorum. Okulda tavukların yumurtalarından kek, poğaça gibi yemekler yapıyorum. Burada çok mutluyum" diye konuştu.

'BURADA VAKİT GEÇİRMEKTEN ÇOK MUTLUYUM'

Merkeze 2 yıldır devam eden Evren Demirel (42) de "Okulda el işi yapıyoruz, tavuklara bakıyoruz, temizlik yapıyoruz. Tavuklara yem veriyoruz, yumurtalarını topluyoruz. Topladığımız yumurtaları hem eve götürüyoruz hem de dağıtıyoruz. Burada vakit geçirmekten çok mutluyum" dedi.