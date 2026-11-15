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        Velilerden okulun özverili bahçe görevlisi "Beton Reyhan"a şarkı ve klip

        AHMET BAYRAM - İzmir'in Buca ilçesinde İsmet Yorgancılar Ortaokulu ile binası yenilenme sürecinde olduğu için aynı binada misafir okul olarak eğitim veren 80. Yıl Betontaş İlkokulunun velileri, çocukları hem seven hem koruyan okulun bahçe görevlisi Reyhan Bolat için şarkı yazıp klip hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Velilerden okulun özverili bahçe görevlisi "Beton Reyhan"a şarkı ve klip

        AHMET BAYRAM - İzmir'in Buca ilçesinde İsmet Yorgancılar Ortaokulu ile binası yenilenme sürecinde olduğu için aynı binada misafir okul olarak eğitim veren 80. Yıl Betontaş İlkokulunun velileri, çocukları hem seven hem koruyan okulun bahçe görevlisi Reyhan Bolat için şarkı yazıp klip hazırladı.

        Okulun güvenliğini ve düzenini artırmak amacıyla eylül ayında görevlendirilen 48 yaşındaki Bolat, özverisiyle kısa sürede öğretmen, öğrenci ve velilerin takdirini kazandı.

        Okulun giriş ve çıkışlarını titizlikle kontrol eden, geç gelen öğrencilerle birebir ilgilenen ve randevusu bulunmayan kişileri izinsiz içeri almayan Bolat'a veliler, disiplinli tutumu nedeniyle "Beton Reyhan" lakabını verdi.

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        Ona sevgilerini yazdıkları şarkıyla gösteren veliler, şarkıda "Beton Reyhan, Beton Reyhan, kapıda dimdik güven veren. 'Bir dakika' desem, 'iki adım' desem izinsiz içeri giremezsin sen. Beton Reyhan, Beton Reyhan, çocukları gözünden sakınan. Reyhan abla gülümser. Miniklere kalbi kocaman. Görevinde taviz yok bir an." ifadelerine yer verdi.

        Anne ve babalar, Reyhan Bolat'ın görevi sırasında çektikleri videolarla hazırladıkları klibi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        - "Onların kalbini kazanmak çok güzel"

        Reyhan Bolat, AA muhabirine öğrencilere hem disiplinli hem de şefkatli yaklaşmaya özen gösterdiğini söyledi.

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        Kendisinin de çocuk sahibi olduğunu ve velilerle güçlü iletişim kurduğunu ifade eden Bolat, öğretmenlerden ve okul idaresinden izinsiz kimseyi içeri almadığını anlattı.

        Bolat, kendisi için hazırlanan şarkıyı dinleyip klibi izlediğinde çok mutlu olduğunu dile getirerek, "O kadar hoşuma gitti ki. Kısa bir süreçte onların kalbini kazanmak bence çok güzel. İşimi çok seviyorum. Burada onların yanında olmak, onlara o güveni vermek beni çok mutlu etti." dedi.

        İsmet Yorgancılar Ortaokulu Müdürü Abdullah Kocaşahan da Reyhan Bolat'ın daha önce okulun velisi olduğunu, aldığı sertifikaların ardından eğitim öğretim yılı başında görevine başladığını söyledi.

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        Bolat'ın hem ortaokul hem de ilkokul öğrencileri ve velileriyle yakından ilgilendiğini vurgulayan Kocaşahan, "İşinin, görevinin hakkını fazlasıyla yerine getiriyor. Bir anne şefkatiyle yaklaşıyor bazen. Bazen ciddi olması gereken yerde ciddi yaklaşıyor. Olaylar büyümeden, belki daha kıvılcım aşamasındayken bizimle irtibata geçiyor." diye konuştu.

        Okulda bugüne kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ve bunun görevin özenle yapıldığının göstergesi olduğunu dile getiren Kocaşahan, klibin sosyal medyada yayılmasının ardından Bolat'ın ve okulun tanınırlığının arttığını sözlerine ekledi.

        - "Beton gibi görünse de pamuk gibi kalbi var"

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        Okulun 8-A sınıfı öğrencilerinden 13 yaşındaki Büşra Temel de Bolat'ın kendilerini koruduğunu ve okulda güvende hissettiklerini belirterek, "Dışarıdan gelen insanlara ne kadar beton gibi gözükse de her zaman bizim için yeri ayrı. Pamuk gibi kalbi var. Bize sevgisini belli ediyor her zaman." ifadelerini kullandı.

        İki çocuğu okulda öğrenim gören Bedia Aydemir de Bolat'ın duruşunun sert ama içinin yumuşacık olduğunu dile getirerek, "Çok ilgili, çok saygılı, çok donanımlı. İşinde çok iyi bir kadın ve gerçekten çocukları bizden daha çok seviyor diyebilirim." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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