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        Profesörün Mardinlilere yönelik sözlerine büyük tepki Savcılık soruşturma başlattı

        Ege Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Çeşme Projesi açıklamalarına yönelik ifadeleri büyük tepki topladı. Mardinlileri de hedef alan sözler hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Profesörün Mardinlilere yönelik sözlerine büyük tepki Savcılık soruşturma başlattı

        Ege Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Çeşme Projesi açıklamalarına yönelik ifadeleri büyük tepki topladı. Mardinlileri de hedef alan sözler hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

        Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, sosyal medya hesabından AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Çeşme Projesi hakkındaki açıklamalarını içeren bir paylaşımı alıntıladı. Gürüz, bu paylaşımına "Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur" ifadelerini ekledi. Kısa sürede büyük tepki toplayan paylaşıma, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı sert karşılık verdi. Çankırı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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        "Hadsiz! Akademik unvanın arkasına saklanıp millete tepeden bakan o kibrin, aslında ne kadar derin bir cehalet ve nefret bataklığında yüzdüğünü tüm çıplaklığıyla ortaya sermiş! Binlerce yıllık kadim medeniyetlerin beşiği Mardin'in evlatlarını ötekileştirmek de, bir kadının siyasetteki varlığını hedef almak da, alın teriyle evine ekmek götüren midyeci kardeşimizin onurlu emeğini aşağılamak da senin o kokuşmuş ve sığ zihniyetinin haddi değildir! Ben İzmir'in seçilmiş milletvekili olarak; laf değil eser ve vizyon üretiyor, sektörün tüm aktörleriyle el ele vererek turizmi 12 aya yayacak dev projelerle Çeşme'yi dünya markası haline getirmek için gece gündüz sahada çalışıyorum! Senin gibi faşizan, ayrımcı ve kibir abidesi kafalar ise kendi karanlık nefretinde boğulmaya mahkum olacaktır!"

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        Yazıyı sildi, özür diledi

        Gelen yoğun tepkilerin ardından paylaşımını silen Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz ise özür açıklamasında bulundu. Gürüz, "Değerli İzmirliler ve Mardinli kardeşlerim. Sayın vekilimiz Ceyda Bölünmez Çankırı'nın paylaşımı üzerine Çeşme'yi yapılaşmadan koruma içgüdüsüyle maksadı aşan bir paylaşımda bulundum. Tepkiler son derece haklıdır. İzmirliler ve tüm Mardinli kardeşlerimden içtenlikle özür dilerim. Ceyda Bölünmez vekilimi yermek isterken maksadı aştım. Ortamdan dolayı çok üzgünüm. Kendisinden ve tüm Mardinlilerden özür dilerim" ifadelerini kullandı.

        Soruşturma başlatıldı

        Olayla ilgili yargı süreci de devreye girdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, profesörün sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili harekete geçerek resmi soruşturmayı başlattığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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        "Sosyal medya platformu X üzerinden 'profdrayguruz' kullanıcı adlı hesap aracılığıyla yapılan ve 'Türk Ceza Kanunu'nun 216/2 maddesinin Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama' suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte olduğu tespit edilen paylaşım üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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