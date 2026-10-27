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        Balçova Belediyesinde memurlardan iş bırakma eylemi

        Balçova Belediyesinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine memurlar tam gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Balçova Belediyesinde memurlardan iş bırakma eylemi

        Balçova Belediyesinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine memurlar tam gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

        Balçova Belediyesinde görev yapan memurların örgütlü olduğu sendikalar, aradan geçen süreye rağmen imzalanmayan toplu iş sözleşmesi ve ödenmeyen sosyal denge tazminatları nedeniyle belediye binası önünde eylem yaptı. Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile yürütülen görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine Tüm BelSen ve Birlik YerelSen üyeleri ortak basın açıklaması düzenleyerek tepkilerini dile getirdi.

        Eylemde açıklama yapan Tüm BelSen 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, Balçova Belediyesinde 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olması gereken toplu iş sözleşmesinin aradan yedi ay geçmesine rağmen hâlâ imzalanmadığını ve geçmişe dönük iki ayrı TİS alacağının ödenmediğini belirterek, emekçinin hakkının bir lütuf değil kazanılmış hak olduğunu vurguladı. Filiz, geçim derdiyle boğuşan çalışanların sabrının tükendiğini ifade ederek bir an önce imza ve ödeme yapılmasını istedi.

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        Ortak eyleme destek veren Birlik YerelSen Genel Başkanı Reşat Bozat ise yasal güvence altındaki sosyal denge tazminatlarının iki aydır ödenmediğine dikkat çekerek, ekonomik krizin ağırlaştığı bu dönemde yapılan hak gasplarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Bozat, talepleri karşılanana kadar grev ve eylem mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

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