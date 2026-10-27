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        Teos Antik Kenti'nde 13 yazıt ve Antinoos'un portresi bulundu

        İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Teos Antik Kenti'nde sürdürülen arkeolojik kazılarda, 13 yazıt, yeni anıt kaideleri ve Roma İmparatoru Hadrian'ın yakın çevresinde yer alan Antinoos'a ait mermer portre ortaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 13:45 Güncelleme:
        Teos Antik Kenti'nde 13 yazıt ve Antinoos'un portresi bulundu

        İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Teos Antik Kenti'nde sürdürülen arkeolojik kazılarda, 13 yazıt, yeni anıt kaideleri ve Roma İmparatoru Hadrian'ın yakın çevresinde yer alan Antinoos'a ait mermer portre ortaya çıkarıldı.

        İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü işbirliğinde yürütülen kazılara belediye de destek veriyor.

        Milattan önce 3. yüzyılda şair, tiyatrocu ve müzisyenlerden oluşan Dionysos Sanatçılar Birliği'ne ev sahipliği yapmasıyla bilinen Teos, bu özelliği nedeniyle antik dönemin sanatçılar kenti olarak anılıyor.

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        Teos'ta 2026 yılı kazı çalışmaları Tanrıça Roma ve Augustus Tapınağı çevresinde yoğunlaştı. Kazılarda, tapınağın güney, doğu ve kuzey kenarlarının ardından batı uzun kenarında da çalışmalar gerçekleştirildi.

        Kazı ekibi, tapınağın çevresinde yeni anıt kaideleri belirledi. Üzerlerinde heykeller bulunduğu değerlendirilen kaidelerin kimlere ait olduğu ise henüz bilinmiyor.

        Tapınağın önündeki taş döşeli meydanda, daha eski yapılardan sökülerek temel taşı olarak kullanılan mimari bloklar da tespit edildi. Blokların üzerinde bulunan 13 yazıtın, kentin erken dönemlerdeki siyasi ve toplumsal ilişkilerine ilişkin önemli bilgiler içerdiği belirtildi.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen Teos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Musa Kadıoğlu, tapınak çevresinde yeni anıt kaideleri belirlediklerini bildirdi.

        Kadıoğlu, kaidelerin üzerinde onurlandırılmış kişilere ait heykellerin bulunmuş olması gerektiğini ancak bunların kimlere ait olduğunun henüz bilinmediğini ifade etti.

        Daha eski yapılardan sökülerek temel taşı olarak kullanılan mimari blokların üzerindeki yazıtların önemine dikkati çeken Kadıoğlu, buluntuların kentin erken dönemlerdeki siyasi ve toplumsal ilişkilerine ilişkin bilgi verdiğini kaydetti.

        Yazıtlar arasında Büyük İskender'in önemli komutanlarından Parmenion'un adının bulunduğunu belirten Kadıoğlu, ayrıca yazıtlarda ​​​​​​​yabancı yargıçlara ilişkin kararların da yer aldığını belirtti.

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        - Antinoos'un mermer portresi ortaya çıkarıldı

        Prof. Dr. Musa Kadıoğlu, Tanrıça Roma ve Augustus Tapınağı'nda ortaya çıkarılan önemli eserlerden biri de Roma İmparatoru Hadrian'ın yakın çevresinde yer alan Antinoos'a ait mermer portre olduğunu aktardı.

        Kadıoğlu, insan ölçülerine yakın boyutlardaki portreyi Anadolu'daki benzer örnekler açısından önemli bir buluntu olarak değerlendirdi.

        "Burada Antinoos'un normal insan ölçülerinde bir portresini bulduk. Anadolu'da bu ölçülerde bilinen tek örnek olması bakımından çok önemli." diyen Kadıoğlu, "Yazıt parçalarıyla birlikte değerlendirdiğimizde, yapının ikinci yüzyılda Tanrıça Roma ve Augustus'un yanı sıra Antinoos'la da ilişkili bir kutsal alan olarak kullanıldığını söyleyebiliyoruz." ifadesini kullandı.

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