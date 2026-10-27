Kontrolden çıktı, devrilmekten son anda kurtuldu: Korkunç anlar kamerada

Kaza anı, tırın arkasında seyreden başka bir sürücünün araç içi kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde tırın kayarak savrulduğu ve bariyerlere çarptığı anlar yer aldı.

Kaza, dün İzmir Çevreyolu Bayraklı tünelleri mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yağmurun da etkisiyle ıslanarak kayganlaşan yolda ilerleyen tırın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır önce savruldu ardından yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Facianın eşiğinden dönülen kazada, savrulan tır devrilmekten son anda kurtuldu.

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