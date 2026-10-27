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        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri İzmir'de sahte alkol imalathanesine operasyon: 21 bin litre etil alkol ele geçirildi

        İzmir'de sahte alkol imalathanesine operasyon: 21 bin litre etil alkol ele geçirildi

        İzmir'in Bornova ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 21 bin 20 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:48 Güncelleme:
        İzmir'de sahte alkol imalathanesine operasyon: 21 bin litre etil alkol ele geçirildi

        İzmir'in Bornova ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 21 bin 20 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        İzmir Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bornova ilçesinde kaçak alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından 23 Ekim'de A.O.T. adlı şüpheliye ait iş yerine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 10 farklı tank içerisinde toplam 21 bin 20 litre etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi.

        Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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