Foça Belediye Başkanı Fıçı, evi yanan aileyi ziyaret etti
Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Yenibağarası Mahallesi'nde bir süre önce evi yanan Tülay Hacıoğlu ve ailesini ziyaret etti.
Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Yenibağarası Mahallesi'nde bir süre önce evi yanan Tülay Hacıoğlu ve ailesini ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yangının ardından belediye ekipleri evde tadilat çalışması gerçekleştirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Fıçı, yangın nedeniyle evde kullanılabilecek eşyanın kalmadığını ifade ederek, ilk günden itibaren Hacıoğlu ailesinin yanında olup yaralarını sarmak için çalıştıklarını kaydetti.
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