Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Korsan taşımacılığa karşı 'ihbar hattı' talebi

        Korsan taşımacılığa karşı 'ihbar hattı' talebi

        İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, korsan taşımacılık ihbarları için üç haneli özel bir telefon numarası tahsis edilmesi amacıyla İzmir Valiliğine resmi dilekçe verdiklerini açıkladı. Özkan, ayrıca korsan taşımacılığı ihbar ederek aracın yakalanmasını sağlayan yolculara uygulanabilecek cezaların karşılanması için oda bünyesinde bir destek havuzu oluşturmayı planladıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:55 Güncelleme:
        Korsan taşımacılığa karşı 'ihbar hattı' talebi

        İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, korsan taşımacılık ihbarları için üç haneli özel bir telefon numarası tahsis edilmesi amacıyla İzmir Valiliğine resmi dilekçe verdiklerini açıkladı. Özkan, ayrıca korsan taşımacılığı ihbar ederek aracın yakalanmasını sağlayan yolculara uygulanabilecek cezaların karşılanması için oda bünyesinde bir destek havuzu oluşturmayı planladıklarını söyledi.

        Bir radyo yayınına katılan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, korsan taşımacılığa karşı yalnızca hukuki alanda mücadele yürütülmediğini, vatandaşları da sürecin bir parçası haline getirecek yeni çalışmalar başlattıklarını duyurdu. Korsan taşımacılığın yalnızca taksi esnafının ekmeğini tehdit eden bir sorun olmadığını belirten başkan Erkan Özkan, denetimsiz yolcu taşımacılığının vatandaşların güvenliği, kamu düzeni ve kayıtlı ekonomi açısından da ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekti.

        REKLAM

        Üç haneli korsan ihbar hattı

        Canlı yayının en dikkat çekici açıklamalarından biri, İzmir Valiliğine yapılan resmi başvuru oldu. Korsan taşımacılık ihbarlarının mevcut sistemde 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yapılabildiğini hatırlatan Erkan Özkan, vatandaşların daha kolay ihbarda bulunabilmesi için korsan taşımacılığa özel, üç haneli bir telefon numarası tahsis edilmesini talep ettiklerini söyledi. Cenaze hizmetleri ve diğer belediye hizmetlerinde kullanılan kısa telefon numaralarını örnek gösteren Erkan Özkan, korsan taşımacılıkla mücadelede de vatandaşların kolayca aklında tutabileceği özel bir ihbar hattına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

        REKLAM

        Bu amaçla İzmir Valiliğine resmi dilekçe verdiklerini belirten Erkan Özkan, başvurunun olumlu değerlendirilmesi halinde korsan taşımacılık ihbarlarının daha hızlı ve etkili biçimde ilgili birimlere ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

        Korsanı ihbar eden yolcuya destek havuzu

        Erkan Özkan'ın açıkladığı ikinci önemli proje ise korsan taşımacılığı ihbar eden yolculara yönelik planlanan destek sistemi oldu. Mevcut mevzuatta korsan taşımacılık hizmetinden yararlanan yolculara da idari para cezası uygulanabildiğine dikkat çeken Erkan Özkan, bu durumun bazı vatandaşları ihbarda bulunmaktan çekindirebildiğini belirtti. Bu soruna çözüm üretmek amacıyla oda bünyesinde bir destek havuzu oluşturmayı planladıklarını açıklayan Erkan Özkan, korsan taşımacılık yapan aracın yakalanmasını sağlayan yolculara uygulanabilecek idari para cezalarının, oluşturulacak havuzdan karşılanmasını hedeflediklerini ifade etti. Böylece korsan taşımacılığı ihbar etmek isteyen vatandaşların ceza endişesinin azaltılması ve denetimlere daha fazla katkı sağlamalarının teşvik edilmesi amaçlanıyor. Söz konusu sistemin uygulanabilmesi için hukuki uygunluğun değerlendirilmesi, finansman modelinin oluşturulması ve yararlanma şartlarının belirlenmesi gerekecek. Destek havuzu, mevcut yasal cezaları ortadan kaldıran bir uygulama olmayacak.

        REKLAM

        Amaç vatandaşı cezalandırmak değil, korsanı bitirmek

        Korsan taşımacılıkla mücadelenin yalnızca taksi esnafının sorunu olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çeken Erkan Özkan, vatandaşların da bu konuda bilinçli hareket etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Yasal olarak faaliyet gösteren taksilerin belirli kurallara, denetimlere ve mali yükümlülüklere tabi olduğunu hatırlatan Erkan Özkan, aynı şartları yerine getirmeden ticari yolcu taşımacılığı yapanların haksız rekabete yol açtığını ifade etti. Özkan, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının hedefinin, vatandaşları cezalarla karşı karşıya bırakmak değil, korsan taşımacılığı kaynağında önlemek ve güvenli ulaşımı yaygınlaştırmak olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        İzmir Kültür Yolu Festivali üçüncü gününde sanatseverleri ağırladı
        İzmir Kültür Yolu Festivali üçüncü gününde sanatseverleri ağırladı
        İkinci el araç piyasasında yapay zeka tehlikesi İlan sitelerindeki eksperti...
        İkinci el araç piyasasında yapay zeka tehlikesi İlan sitelerindeki eksperti...
        Altay beyaz sayfa açacak
        Altay beyaz sayfa açacak
        İzmir'de sahte alkol imalathanesine operasyon: 21 bin litre etil alkol ele...
        İzmir'de sahte alkol imalathanesine operasyon: 21 bin litre etil alkol ele...
        Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan, Yeni Parti'den istifa gerekçesini açıkl...
        Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan, Yeni Parti'den istifa gerekçesini açıkl...
        Folkart'ın İzmir'de bilinirliği yüzde 96,3'e ulaştı
        Folkart'ın İzmir'de bilinirliği yüzde 96,3'e ulaştı