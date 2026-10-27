Folkart'ın İzmir'de bilinirliği yüzde 96,3'e ulaştı

FOLKART, 2026 yılı için Color Research & Consultancy Araştırma ve Danışmanlık şirketine İzmir genelinde yaptırdığı Marka Algı Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin yüzde 96,3 bilinirlik ve yüzde 95,9 güven oranına ulaştığı; katılımcıların yüzde 94,1'i Folkart'ı tercih ettiği, yüzde 95,6'sı ise markanın İzmir'e katkı sağladığını belirttiği aktarıldı.

Folkart'ın 2026 yılı için Color Research & Consultancy Araştırma ve Danışmanlık şirketine İzmir genelinde yaptırdığı Marka Algı Araştırması, markanın kentteki güçlü konumunu ortaya koyduğu kaydedildi. Araştırmada Folkart, yüzde 96,3 bilinirlik ve yüzde 95,9 güven oranına ulaşırken; katılımcıların yüzde 94,1'i Folkart'ı tercih edeceğini, yüzde 95,6'sı ise markanın İzmir'e katkı sağladığını belirtti. Şirketin bilinirlik ve güven başlıklarında rakiplerinden önemli ölçüde ayrıştığı bildirildi. Folkart yüzde 96,3'lük bilinirlik oranıyla ilk sırada yer alırken, en yakın rakibi yüzde 26,7 seviyesinde kaldı. Böylece Folkart ile en yakın rakibi arasında 69,6 puanlık fark oluştu.

REKLAM

GÜVENDE 70,1 PUANLIK FARK

Katılımcıların yüzde 95,9'u Folkart'ı güvenilen bir marka olarak değerlendirirken, en yakın rakibin oranı yüzde 25,8 oldu. Folkart böylece güven alanında da en yakın rakibinin 70,1 puan önünde yer aldı. Araştırma, yüksek bilinirlik ve güvenin tercih davranışına da yansıdığını gösterdi. Katılımcıların yüzde 94,1'i Folkart'ı tercih edeceğini belirtti.

İZMİR'E KATKI ALGISI YÜZDE 95,6

Katılımcıların yüzde 95,6'sı Folkart'ın İzmir'e katkı sağladığını ifade etti. Bu katkı; mimari, prestij, ekonomi, kentsel gelişim, sosyal yaşam ve istihdam gibi farklı alanlarla ilişkilendirildi.

REKLAM

'GÜVEN İNŞA EDİYORUZ'

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, araştırma sonuçlarının Folkart'ın yıllar içinde oluşturduğu marka değerinin güçlü bir karşılığı olduğunu söyleyerek "Folkart olarak yalnızca yapılar üretmiyoruz; verdiğimiz söz, ortaya koyduğumuz kalite ve insanlara yaşattığımız deneyimle güven inşa ediyoruz. Bugün ulaştığımız yüksek bilinirlik, güven, tercih ve itibar düzeyi, yıllar boyunca ortaya koyduğumuz çalışmaların güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu sonuçların arkasında tasarımdan şantiyeye, satıştan müşteri deneyimine kadar büyük bir ortak emek var. Folkart'ın marka değerini her gün daha ileriye taşıyan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İzmir'e değer katmaya ve bize duyulan güveni daha da güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.