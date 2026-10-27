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        Folkart, İzmir'de bilinirlik ve güvende açık ara lider

        Folkart'ın 2026 yılı için Color Research & Consultancy Araştırma ve Danışmanlık şirketine İzmir genelinde yaptırdığı Marka Algı Araştırması, markanın kentteki güçlü konumunu ortaya koydu. Araştırmada Folkart, yüzde 96,3 bilinirlik ve yüzde 95,9 güven oranına ulaşırken; katılımcıların yüzde 94,1'i Folkart'ı tercih edeceğini, yüzde 95,6'sı ise markanın İzmir'e katkı sağladığını belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Folkart, İzmir'de bilinirlik ve güvende açık ara lider

        Folkart’ın 2026 yılı için Color Research & Consultancy Araştırma ve Danışmanlık şirketine İzmir genelinde yaptırdığı Marka Algı Araştırması, markanın kentteki güçlü konumunu ortaya koydu. Araştırmada Folkart, yüzde 96,3 bilinirlik ve yüzde 95,9 güven oranına ulaşırken; katılımcıların yüzde 94,1’i Folkart’ı tercih edeceğini, yüzde 95,6’sı ise markanın İzmir’e katkı sağladığını belirtti.

        Folkart’ın İzmir’deki marka algısını ölçmek amacıyla gerçekleştirilen araştırmada, şirket bilinirlik ve güven başlıklarında rakiplerinden önemli ölçüde ayrıştı. Folkart yüzde 96,3’lük bilinirlik oranıyla ilk sırada yer alırken, en yakın rakibi yüzde 26,7 seviyesinde kaldı. Böylece Folkart ile en yakın rakibi arasında 69,6 puanlık fark oluştu.

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        Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, araştırma sonuçlarının Folkart’ın yıllar içinde oluşturduğu marka değerinin güçlü bir karşılığı olduğunu belirterek "Folkart olarak yalnızca yapılar üretmiyoruz; verdiğimiz söz, ortaya koyduğumuz kalite ve insanlara yaşattığımız deneyimle güven inşa ediyoruz. Bugün ulaştığımız yüksek bilinirlik, güven, tercih ve itibar düzeyi, yıllar boyunca ortaya koyduğumuz çalışmaların güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu sonuçların arkasında tasarımdan şantiyeye, satıştan müşteri deneyimine kadar büyük bir ortak emek var. Folkart’ın marka değerini her gün daha ileriye taşıyan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İzmir’e değer katmaya ve bize duyulan güveni daha da güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

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        Güvende 70 puanlık fark

        Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri güven alanında ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 95,9’u Folkart’ı güvenilen bir marka olarak değerlendirirken, en yakın rakibin oranı yüzde 25,8 oldu. Folkart böylece güven alanında da en yakın rakibinin 70,1 puan önünde yer aldı.

        Araştırma, yüksek bilinirlik ve güvenin tercih davranışına da yansıdığını gösterdi. Katılımcıların yüzde 94,1’i Folkart’ı tercih edeceğini belirtti.

        İzmir’e katkı algısı yüzde 95,6

        Folkart’ın kentle kurduğu güçlü bağ da araştırmanın öne çıkan sonuçları arasında yer aldı. Katılımcıların yüzde 95,6’sı Folkart’ın İzmir’e katkı sağladığını ifade etti. Bu katkı; mimari, prestij, ekonomi, kentsel gelişim, sosyal yaşam ve istihdam gibi farklı alanlarla ilişkilendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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