Çeşme'nin tarihi dokusu 9 sanatçının tuvalinde hayat buldu

Çeşme Kültür Yolu Festivali kapsamında Sezgin Sanat'ın dokuz sanatçısıyla katıldığı resim çalışmalarında, ilçenin tarihi ve kültürel mirası tuvallere yansıdı. Alaçatı Merkez Camii avlusunda iki gün süren etkinlik, farklı sanatsal yorumları bir araya getirdi.

Çeşme Kültür Yolu Festivali kapsamında Alaçatı Merkez Camii avlusunda gerçekleştirilen resim çalışmalarında, Çeşme'nin tarihi mekânları sanatçıların özgün yorumlarıyla ele alındı.

Sezgin Sanat'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte Halil Sezgin, Cemal Karslıoğlu, Çetin Davran, Aslı Saygın, Şefkat İşlegen, Şiranur Sezgin, Sunar Dramalı, Şule Karagöz ve Dijle Talun yer aldı.

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Tarihi mirasa dokuz farklı bakış

İki gün boyunca çalışmalarını sürdüren sanatçılar, Çeşme'nin kültürel mirasından ve tarihi dokusundan ilham aldı. Tarihi yapıların izleri, sokakların ruhu ve yerel yaşamın ayrıntıları, farklı teknik ve yorumlarla tuvallere aktarıldı.

Alaçatı'nın tarihi atmosferinde gerçekleştirilen etkinlik, aynı kültürel mirasa yönelen dokuz farklı sanatsal yaklaşımı buluşturdu. Ortaya çıkan eserlerde, ilçenin geçmişten bugüne taşıdığı değerler resim sanatı aracılığıyla yorumlandı.