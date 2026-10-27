Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Çeşme'nin tarihi dokusu 9 sanatçının tuvalinde hayat buldu

        Çeşme'nin tarihi dokusu 9 sanatçının tuvalinde hayat buldu

        Çeşme Kültür Yolu Festivali kapsamında Sezgin Sanat'ın dokuz sanatçısıyla katıldığı resim çalışmalarında, ilçenin tarihi ve kültürel mirası tuvallere yansıdı. Alaçatı Merkez Camii avlusunda iki gün süren etkinlik, farklı sanatsal yorumları bir araya getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:35 Güncelleme:
        Çeşme'nin tarihi dokusu 9 sanatçının tuvalinde hayat buldu

        Çeşme Kültür Yolu Festivali kapsamında Sezgin Sanat'ın dokuz sanatçısıyla katıldığı resim çalışmalarında, ilçenin tarihi ve kültürel mirası tuvallere yansıdı. Alaçatı Merkez Camii avlusunda iki gün süren etkinlik, farklı sanatsal yorumları bir araya getirdi.

        Çeşme Kültür Yolu Festivali kapsamında Alaçatı Merkez Camii avlusunda gerçekleştirilen resim çalışmalarında, Çeşme'nin tarihi mekânları sanatçıların özgün yorumlarıyla ele alındı.

        Sezgin Sanat'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte Halil Sezgin, Cemal Karslıoğlu, Çetin Davran, Aslı Saygın, Şefkat İşlegen, Şiranur Sezgin, Sunar Dramalı, Şule Karagöz ve Dijle Talun yer aldı.

        REKLAM

        Tarihi mirasa dokuz farklı bakış

        İki gün boyunca çalışmalarını sürdüren sanatçılar, Çeşme'nin kültürel mirasından ve tarihi dokusundan ilham aldı. Tarihi yapıların izleri, sokakların ruhu ve yerel yaşamın ayrıntıları, farklı teknik ve yorumlarla tuvallere aktarıldı.

        Alaçatı'nın tarihi atmosferinde gerçekleştirilen etkinlik, aynı kültürel mirasa yönelen dokuz farklı sanatsal yaklaşımı buluşturdu. Ortaya çıkan eserlerde, ilçenin geçmişten bugüne taşıdığı değerler resim sanatı aracılığıyla yorumlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Folkart, İzmir'de bilinirlik ve güvende açık ara lider
        Folkart, İzmir'de bilinirlik ve güvende açık ara lider
        Kameralı turnike sistemiyle veliler çocuklarını anlık takip edebiliyor
        Kameralı turnike sistemiyle veliler çocuklarını anlık takip edebiliyor
        İzmir Büyükşehir Belediyesi 90 zabıta memuru alacak
        İzmir Büyükşehir Belediyesi 90 zabıta memuru alacak
        Lise öğrencisi Türkiye'nin en genç dergi hakemi oldu
        Lise öğrencisi Türkiye'nin en genç dergi hakemi oldu
        Teos'un taşları 2 bin 200 yıllık tarihi gün yüzüne çıkarıyor
        Teos'un taşları 2 bin 200 yıllık tarihi gün yüzüne çıkarıyor
        Dezavantajlı çocukların hikayeleri öykü kitabı oldu
        Dezavantajlı çocukların hikayeleri öykü kitabı oldu