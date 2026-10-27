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        İzmir Büyükşehir Belediyesi 90 zabıta memuru alacak

        İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 KPSS puanıyla 90 zabıta memuru alımı yapacak. Lisans mezunları için 60, ön lisans mezunları için 30 kadro ayrıldı. Başvurular 30 Kasım4 Aralık tarihleri arasında şahsen yapılacak. Adaylarda en az 65 KPSS puanı ve sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olma şartı aranacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:23 Güncelleme:
        İzmir Büyükşehir Belediyesi 90 zabıta memuru alacak

        İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 KPSS puanıyla 90 zabıta memuru alımı yapacak. Lisans mezunları için 60, ön lisans mezunları için 30 kadro ayrıldı. Başvurular 30 Kasım4 Aralık tarihleri arasında şahsen yapılacak. Adaylarda en az 65 KPSS puanı ve sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olma şartı aranacak.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde görevlendirilmek üzere 90 zabıta memuru alımı gerçekleştirecek. Alım kapsamında lisans mezunlarına 60, ön lisans mezunlarına ise 30 kadro ayrıldı.

        Lisans kadrolarına başvuracak adayların antrenörlük eğitimi, beden eğitimi ve spor öğretmenliği, spor yöneticiliği, egzersiz ve spor bilimleri, rekreasyon, yerel yönetimler veya kamu yönetimi bölümlerinden mezun olması gerekiyor. Ön lisans kadroları için ise adalet, yerel yönetimler veya özel güvenlik ve koruma programlarından mezuniyet şartı aranıyor.

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        Kadın ve erkek adaylara yönelik kadrolar için başvuranların ilgili KPSS puan türünden en az 65 puan almış ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

        Başvurular 30 Kasım’da başlıyor

        Başvurular, 30 Kasım4 Aralık 2026 tarihleri arasında, 08.3017.00 saatlerinde yapılacak. Adayların başvuru formunu İzmir Büyükşehir Belediyesinin www.izmir.bel.tr adresinden doldurup çıktısını almaları ve gerekli belgelerle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekiyor. Posta veya eposta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

        Yaş, boy ve kilo şartı aranacak

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        Adayların sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Boy şartı erkek adaylarda en az 1,67 metre, kadın adaylarda ise en az 1,60 metre olarak belirlendi. Adayların boylarının bir metreden fazla olan kısmı ile kiloları arasında 10 kilogramdan fazla fark bulunmaması gerekiyor. Boy ve kilo ölçümleri belediye tarafından yapılacak.

        Sınav 11 Ocak 2027’de

        Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 18 Aralık 2026 tarihinde belediyenin internet sitesinden ilan edilecek. Her kadro için alınacak personel sayısının beş katı kadar aday, KPSS puan sıralamasına göre sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak. Sözlü ve uygulamalı sınavlar, 11 Ocak 2027 tarihinde saat 09.00’da başlayacak.

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        Sözlü sınavda Anayasa, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Devlet Memurları Kanunu ile mahalli idarelere ilişkin mevzuat konuları değerlendirilecek. Uygulamalı sınavda ise mesleki bilgi ve yeteneğin yanı sıra sportif dayanıklılık ölçülecek.

        Sınav puanının yüzde 50’si sözlü, yüzde 50’si uygulamalı sınav sonucundan oluşacak. Başarı puanı, sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacak. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet sitesinde yayımlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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