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        "Elmacı Dede" İzmir'de Mehmetçiğe elma ve üzüm getirdi

        Denizli'de oturan 76 yaşındaki Muhammed Yılmaz, İzmir'de topçu tugayında görev yapan askerlere elma ve üzüm getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:59 Güncelleme:
        "Elmacı Dede" İzmir'de Mehmetçiğe elma ve üzüm getirdi

        Denizli'de oturan 76 yaşındaki Muhammed Yılmaz, İzmir'de topçu tugayında görev yapan askerlere elma ve üzüm getirdi.

        Yurt içinde ve yurt dışında operasyonlara katılan askerlere elma götürdüğü için "Elmacı Dede" olarak bilinen Yılmaz, Denizli'den aracına yüklediği elma ve üzümlerle, Bornova ilçesindeki 57'nci Topçu Tugay Komutanlığına geldi.

        Askerlere moral vermenin kendisi için bir görev olduğunu belirten Yılmaz, onlara manevi güç vermeyi amaçladığını kaydetti.

        Yılmaz, 76 yaşında olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Bir dedenin onlara değer verip küçücük de olsa bir şeyler ikram etmesi ayrı bir şey. Dostlara eli boş gidilmediği için getiriyorum. Askerlerimiz, benim getirdiklerimin daha iyisini, en alasını fazlasıyla yiyor. Amaç onların gönüllerine dokunabilmek, tek gayem bu. Hedefi Kızılelma seçmişim. Şehadet şerbetini içene kadar yola devam. Çok yakında da farklı yerlere gideceğim. Gazze, Kudüs yolculuğum var. İnşallah Mevla, şehadeti orada olsun nasip eder."

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        Yılmaz, Komutanlıkta görevli askerlere meyveleri teslim etti.

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        Galeri
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