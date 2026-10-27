Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Şeker, İzmir'de konferansa katıldı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından düzenlenen "Akademik Sorumluluk ve Saygınlık" başlıklı konferansa katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "DEÜ Konferansları" kapsamında Sabancı Kültür Sarayı'ndaki etkinlikte akademisyenler ve öğrencilerle bir araya gelen Şeker, araştırma süreçlerinde etik kurallara bağlılığa ve bilginin nesnel bir yaklaşımla değerlendirilmesinin gerekliliğine dikkati çekti.

Akademik çalışmaların temelinde doğruluk, güvenilirlik, özgünlük ve şeffaflığın yer alması gerektiğini belirten Şeker, ortak çalışmalarda araştırmacıların katkılarının hakkıyla tanınması, bilimsel sonuçların ön yargısız değerlendirilmesi ve üretilen bilginin toplumsal faydaya dönüştürülmesinin akademik sorumluluğun temel unsurları arasında bulunduğunu ifade etti.

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Şeker, akademisyenlerin sorumluluklarının yalnızca bilgi üretmekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda bilimsel birikimi toplumun gelişimine katkı sağlayacak şekilde değerlendirmeleri ve mesleki gelişimlerini sürekli kılmaları gerektiğini kaydetti.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz da yükseköğretim kurumlarının temel öncelikleri arasında bilgi üretme ve yayma misyonunun bulunduğunu belirterek, bilimsel yayıncılığın etik ilkeler ve bilimsel kalite standartları çerçevesinde yürütülmesinin önemini anlattı.

Programda, uluslararası akademik değerlendirmelerde en yüksek başarıyı gösteren akademisyenler ile alanında dünyanın prestijli bilimsel dergilerinde makalesi yayımlanan araştırmacılara takdir belgeleri verildi.