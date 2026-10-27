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        İzmir Kültür Yolu Festivali üçüncü gününde sanatseverleri ağırladı

        İzmir Kültür Yolu Festivali, üçüncü gününde konserlerden operaya, sergilerden atölyelere ve çocuk etkinliklerine uzanan programıyla ziyaretçilerden ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:53 Güncelleme:
        İzmir Kültür Yolu Festivali üçüncü gününde sanatseverleri ağırladı

        İzmir Kültür Yolu Festivali, üçüncü gününde konserlerden operaya, sergilerden atölyelere ve çocuk etkinliklerine uzanan programıyla ziyaretçilerden ilgi gördü.

        Festival direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde epik opera "Troya"yı sanatseverlerle buluşturdu.

        Ahmet Nuri Çağdaş ve Candan Timur'un yorumlarıyla gerçekleştirilen "Zeki Müren Şarkıları" konseri, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu'nda Türk sanat müziği dinleyicilerine sunuldu.

        Donanma Komutan Yardımcılığı Bandosu da Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Sahnesi'nde senfonik eserlerden hafif Batı müziğine, Akdeniz ve Ege ezgilerinden kahramanlık marşlarına uzanan repertuvarını seslendirdi.

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        - Sergiler sanatseverlerle buluştu

        "Işığın ve Suyun İzi" ebru sergisi, İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        "İzmir'in Suya Düşen Renkleri" sergisi İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) Alsancak Halk Kütüphanesi'nde, "ASELSAN İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu" sergisi kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış elektronik ve endüstriyel malzemelerden üretilen eser İzmir Kültür Sanat Fabrikası bahçesinde, "Gelgitler Arasındaki Kadınlar: Hollanda-Türkiye Kadın Sanat Kardeşliği" sergisi ise İKSF Zehra Çiçek Sanat Atölyesi'nde sanatseverlerle buluştu.

        - Atölyelerde geleneksel sanatlar tanıtıldı

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        İzmir Kültür Sanat Fabrikası Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde Birsen Gördüren'in "Tel Kırma" atölyesinde katılımcılar, ince metal telleri kumaşa işleyerek geleneksel süsleme tekniğini deneyimledi. Aynı müzede Arzu Lal'in "Sim Sırma" atölyesinde de metal ipliklerle süslemenin uygulama esasları öğretildi.

        Suzan Çöpür'ün "İzmir'in Ahşaba Düşen İzleri: Ahşap Yakma" atölyesi ise Alsancak Halk Kütüphanesi'nde düzenlendi. Katılımcılar, ahşap yüzeylere ısıyla desen ve motif işleyerek kendi tasarımlarını oluşturma fırsatı buldu.

        İzmir Kültür Sanat Fabrikası Almula İdil Kılıç Sanat Atölyesi'nde gerçekleştirilen "Dünya Müzelerinde Çinilerimiz" söyleşisinde, Türk çini sanatının uluslararası müze koleksiyonlarındaki örnekleri ele alındı.

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        - Çocuklar sinema ve oyunlarla buluştu

        İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Çocuk Bölümü'nde gerçekleştirilen "Suki'nin Kimonosu (P4C)" atölyesinde çocuklar, düşünme ve tartışma odaklı etkinliklere katıldı. Kendi sorularını oluşturan çocuklar, düşüncelerini gerekçeleriyle paylaşarak farklı görüşleri dinledi.

        İzmir Park AVM'deki Paribu Cineverse'de devam eden 22. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali kapsamında ücretsiz film gösterimleri ve yaratıcı atölyeler düzenlendi.

        Gündoğdu Meydanı Çocuk Köyü'ndeki EtnoSpor etkinliğinde ise çocuklar okçuluk, mas güreşi ve mangala gibi geleneksel spor ve oyunları deneyimledi.

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        İzmir Kültür Yolu Festivali, 1 Kasım'a kadar kentin farklı noktalarında düzenlenecek konserler, tiyatro gösterileri, sergiler, atölyeler ve çeşitli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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