Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu, o anlar kamerada

Olay 23 Ekim günü öğle saatlerinde Bayındır ilçesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyonetin çarpmasının ardından sürücü hızlı bir refleks gösterdi. Sürücü, yüklü kamyoneti devirmeden durdurmayı başarırken, kadının tekerleklerin altında kalması son anda önlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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