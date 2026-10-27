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        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Göztepe üretkenlikte geçen sezonu geride bıraktı Savunmada geçen sezona göre büyük fark Geçen sezon 4 puan fazla topladı

        Göztepe üretkenlikte geçen sezonu geride bıraktı Savunmada geçen sezona göre büyük fark Geçen sezon 4 puan fazla topladı

        Göztepe, geçen sezonun ilk 9 haftasında 11 gol atarken, bu sezon aynı dönemde rakip fileleri 19 kez havalandırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Göztepe üretkenlikte geçen sezonu geride bıraktı Savunmada geçen sezona göre büyük fark Geçen sezon 4 puan fazla topladı

        Göztepe, geçen sezonun ilk 9 haftasında 11 gol atarken, bu sezon aynı dönemde rakip fileleri 19 kez havalandırdı.

        Trendyol Süper Lig'de geçen sezona kıyasla kötü bir başlangıç yapan Göztepe, birçok alanda geride kalmasına rağmen gol yollarında daha etkili bir performans sergiledi. Sarıkırmızılılar, 20252026 sezonunun ilk 9 haftasında 11 gol atarken, bu sezon aynı dönemde rakip fileleri 19 kez havalandırdı. Geçen sezona göre gol sayısını 8 artıran İzmir temsilcisi, lige istediği gibi başlayamasa da skorerlik açısından önceki sezonun üzerine çıkmayı başardı.

        Savunmada geçen sezona göre büyük fark

        Bu sezon hücumda etkili bir performans sergileyen Göztepe, savunmada ise geçen sezonun gerisinde kaldı. Sarıkırmızılılar, 20252026 sezonunun ilk 9 haftasında kalesinde yalnızca 3 gol görürken, bu sezon aynı dönemde 16 gole engel olamadı. İzmir temsilcisi, savunma performansı açısından geçen sezonun aynı dönemine göre belirgin bir düşüş yaşadı.

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        Geçen sezon 4 puan fazla topladı

        Yeni sezona istediği gibi başlayamayan Göztepe, son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çekti. Sarıkırmızılılar, geçen sezonun ilk 9 haftasında 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 16 puan toplarken, bu sezon aynı dönemde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 12 puanda kaldı. İzmir temsilcisi, son haftalarda aldığı galibiyetlerle çıkışa geçse de ilk 9 haftada geçen sezonun 4 puan gerisinde yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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