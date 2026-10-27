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        İzmir'de 12 yıl cezası bulunan hükümlü yakalandı

        İzmir'in Buca ilçesinde, uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 13:49 Güncelleme:
        İzmir'de 12 yıl cezası bulunan hükümlü yakalandı

        İzmir'in Buca ilçesinde, uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

        İzmir Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar kapsamında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.U. isimli şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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