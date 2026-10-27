İzmir'de 12 yıl cezası bulunan hükümlü yakalandı
İzmir'in Buca ilçesinde, uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
İzmir'in Buca ilçesinde, uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar kapsamında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.U. isimli şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
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