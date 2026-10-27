İzmir'de 12 yıl cezası bulunan hükümlü yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar kapsamında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.U. isimli şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

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