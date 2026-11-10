Brightopia Medya, TikTok Global Summit için Tayland'daydı

TikTok LIVE partner ajansı Brightopia Medya, Eylül 2026'da Tayland'da düzenlenen TikTok Global Summit'e davet edilen ajanslar arasında yer aldı. Dünyanın farklı ülkelerinden önde gelen ajansları bir araya getiren etkinlikte Brightopia Medya, 2026 yılının ikinci çeyreğine ait Pro Creator Network ajans ödülünü de teslim aldı.

TikTok'un Global Summit'i, her ülkenin öne çıkan LIVE ajanslarını aynı çatı altında buluşturdu. Türkiye'den sınırlı sayıda ajansın davet edildiği etkinlik, sektörün farklı pazarlardaki temsilcilerini bir araya getirdi.

SAHNEDE KÜRESEL BAŞARI HİKAYELERİ

Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri, küresel çapta ödül almış ajansların konuşmalarıydı. Bu ajanslar sahneye çıkarak nasıl büyüdüklerini, hangi zorlukları aştıklarını ve yayıncılarıyla nasıl çalıştıklarını anlattı. Farklı ülkelerden gelen bu deneyimler, katılımcılara kendi pazarları için yeni bakış açıları sundu.

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YAYINCILARIN GELİŞİMİ MASAYA YATIRILDI

Program boyunca düzenlenen konferans ve sunumlarda canlı yayın içeriklerinin nasıl geliştirilebileceği ele alındı. Yayıncıların nasıl büyütülebileceği, izleyiciyle kurulan bağın nasıl güçlendirilebileceği ve yayın kalitesinin nasıl artırılabileceği üzerine bilgilendirmeler yapıldı. Etkinlikte ayrıca TikTok'un grup canlı yayın özelliği katılımcılara tanıtıldı.

AJANS TEMSİLCİLERİ TANIŞIP, DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Global Summit, ajansların çevrimiçi dünyanın dışında bir araya gelmesine de imkan tanıdı. Farklı ülkelerden gelen ajans temsilcileri tanışıp deneyimlerini paylaştı. Bu buluşmalar, ajanslar arasında yeni iletişim ağlarının oluşmasına zemin hazırladı.

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İKİNCİ ÇEYREK ÖDÜLÜ TAYLAND'DA TESLİM ALINDI

Brightopia Medya, Tik Tok'un Pro Creator Network kapsamında verdiği 2026 ikinci çeyrek ajans ödülünü Tayland'daki etkinlik sırasında teslim aldı.

Brightopia Medya Ajans Temsilcisi Tekin Dal, etkinlikle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Dünyanın farklı yerlerinden gelen ajanslarla aynı salonda olmak bize çok şey kattı. Sahnede anlatılan başarı hikayeleri, farklı pazarlarda neler yapılabileceğini görmemizi sağladı. İkinci çeyrek ödülümüzü de bu etkinlikte teslim almak bizim için ayrıca anlamlıydı" dedi. Tekin Dal, şöyle devam etti: "Bu tür etkinliklerden döndüğümüzde ilk işimiz, öğrendiklerimizi yayıncılarımızla paylaşmak oluyor. Çünkü sahnede dinlediğimiz her başarı hikayesinin arkasında, doğru yönlendirilmiş yayıncılar var. Biz de yayıncılarımızın bu deneyimden en iyi şekilde faydalanmasını istiyoruz."

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EDİNİLEN DENEYİM YAYINCILARA AKTARILACAK

Brightopia Medya, Global Summit'te edindiği bilgi ve deneyimleri Türkiye'deki yayıncılarıyla yürüttüğü çalışmalara yansıtmayı hedefliyor. Ajans, etkinlikte tanıtılan yeni özellikler ve yayıncı gelişimine yönelik yaklaşımlar konusunda yayıncılarını bilgilendirmeyi planlıyor.

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