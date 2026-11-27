Çeşme İmam Hatip Ortaokulu’nun 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri, Tayvan’daki bir devlet okulunun öğrencileriyle İngilizce mektup arkadaşlığı yapıyor. Her ay farklı bir ortak çalışma yürüten öğrenciler, sıradaki projelerinde yerel bilgelik öykülerini dijital kitaplara dönüştürecek.

İngilizce öğretmeni Burak Göktaş’ın koordinatörlüğünde yürütülen çalışmada Çeşmeli öğrenciler, Tayvan’daki akranlarıyla Padlet üzerinden mektuplaşıyor. Yazışmalar, öğrencilere İngilizceyi günlük iletişimde kullanma ve farklı bir kültürü akranlarından tanıma fırsatı sunuyor.

Yerel öyküler İngilizce dijital kitaplara dönüşecek

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Her ay farklı bir proje gerçekleştiren öğrenciler, sıradaki ortak çalışmalarında yerel bilgelik öykülerini ele alacak. Öyküleri İngilizce yazacak olan öğrenciler, metinlerini Book Creator uygulamasında dijital kitaplara dönüştürerek arkadaşlarıyla paylaşacak. Mektuplaşmayla başlayan iletişim, dijital kitap çalışmasıyla kültürel bir paylaşıma da dönüşecek. Öğrenciler, İngilizce yazma becerilerini geliştirirken kendi kültürlerinden öyküleri akranlarına anlatma fırsatı bulacak.