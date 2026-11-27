İzmir'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirildi
İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobilinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 27.11.2026 - 09:14 Güncelleme:
İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobilinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yaşar Kemal Mahallesi'nde M.Ö.S'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Yapılan aramada 22 kilo 255 gram sentetik uyuşturucu, 25 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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