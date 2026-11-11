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        Ege turizmi ara tatille hareketlendi

        Okullarda 16 Kasım'da başlayacak ara tatil, Ege Bölgesi'ndeki turizm işletmelerine rezervasyon hareketliliği getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 09:07 Güncelleme:
        Ege turizmi ara tatille hareketlendi

        Okullarda 16 Kasım'da başlayacak ara tatil, Ege Bölgesi'ndeki turizm işletmelerine rezervasyon hareketliliği getirdi.

        İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören milyonlarca öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım'da başlayacak. Ara tatil, hafta sonlarıyla birlikte 14-22 Kasım arasındaki 9 günü kapsayacak.

        Ara tatil döneminde çocuklarıyla dinlenmek isteyenler turistik bölgelere ilgi göstermeye başladı. Ege'de sahil beldelerindeki konaklama tesisleri, İzmir ve Denizli'deki termal tesislerde bu dönem için rezervasyonlar arttı. İzmir'de Efes ve Şirince, Denizli'de Pamukkale ve Manisa'da Sardes gibi tarih ve kültür yönüyle öne çıkan turizm destinasyonlarına da ilgi olduğu öğrenildi.

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        - Çeşme'deki oteller için yüzde 80 doluluk beklentisi

        Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkan Yardımcısı ve Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge, AA muhabirine, Ege'nin kıyı turizminin yanı sıra termal kaynakları, tarihi alanları ve mutfağıyla farklı tatil seçenekleri sunduğunu söyledi.

        Çeşme'de ekim ayına kadar süren 2026 turizm sezonunun bir önceki yıla yakın düzeyde geçtiğini belirten Belge, yaz sezonunda tatil yapamayan ya da tatilini kısa tutan misafirlerin ara tatili değerlendirmesini beklediklerini ifade etti.

        Belge, Çeşme'deki rezervasyonları 1 Kasım'dan bu yana günlük olarak takip ettiğini, talebin özellikle tatilin ilk hafta sonu için arttığını aktardı.

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        Tatilin tamamı için ortalama doluluk oranının henüz netleşmediğini belirten Belge, "Ara tatilin hareketliliği başladı. Özellikle son 3-4 gündür hareketlilik yaşanıyor. Tatilin yaklaşmasıyla rezervasyonlar artıyor. Tatilin en az 2-3 günü otellerdeki doluluk yüzde 80'leri bulur." dedi.

        Belge, bu dönemde konaklama tesislerinin ailelere ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenleyeceklerini anlatarak şunları kaydetti:

        "Ara tatilde 0-12 yaş arasındaki çocuklardan ücret almıyoruz. Ailelerin çocuklarıyla tatil yapması için çok avantajlı. Ara tatil için bir fiyat yükseltme söz konusu değil. Çeşme'deki oteller geçen yıl belirlemiş olduğumuz kış tarifesiyle devam ediyor. Sezona göre uygun olacak. Her bütçeye uygun paketlerimiz var. Şu an bölgemizde sezona göre yüzde 35-40 indirim var. Herkesi Çeşme ve bölgemize bekliyoruz."

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        - Kuşadası ve Didim'e ilgi

        Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Birliği Derneği Başkanı Tacettin Özden de Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerindeki otellerde hareketliliğin başladığını söyledi.

        Bu hareketliliğin son dakika rezervasyonlarıyla artacağını ifade eden Özden, şunları kaydetti:

        "Ara tatilde özellikle kapalı havuzu olan, büyük spa imkanı olan otellerimiz açık. Hem ekonomik fiyatla hem de ultra her şey dahil imkanlarla oteller hizmet verecekler. Fiyatlar da son derece makul. Yazın tatile doyamayan, 'bir daha tatil yapalım' diyenler bu fırsatı kaçırmasın. Ara tatilde oluşacak hareketle beraber kayıpların telafi edildiği daha iyi bir sezon kapanışı olacaktır. Ayrıca bir sonraki sezon için de umut ve moral olacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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