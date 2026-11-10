CHP Grup Başkanvekili Sarı, İzmir'de patlamanın yaşandığı fabrikada açıklama yaptı:

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, iş kazalarının önlenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisine araştırma önergesi sunduklarını, partilerden bu önergeye destek vermelerini istedi.

Sarı, patlamanın yaşandığı Aliağa'daki fabrikanın önünde yaptığı açıklamada, dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirilmesiyle bir heyet halinde fabrikaya geldiklerini söyledi.

Kazanın ardından yaralıları heyet olarak hastanelerde ziyaret ettiklerini anlatan Sarı, patlamanın yaşandığı fabrikada yaşanan suistimalin nedenlerini ve sebeplerini de araştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Sarı, patlamanın yaşandığı fabrikada son 3 hafta içinde birçok kez kaza yaşandığını aktardı.

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CHP'nin emekçinin yanında olmaya devam edeceğini belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Bugün Mecliste bu konuyla ilgili bir araştırma önergesini meclise sunmuş durumdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisini göreve davet ediyoruz. Gelin bugün verilen önergeye destek olun. Hep birlikte bu işin hukuki altyapısını, sorumluları ve gerekli iş ve işlemlerinin yürütülüp yürütülmediğini hep birlikte takip edelim. Bugün bir milat olsun. İş cinayetlerinin son günü olsun diyorum. Bu çağrıyı da Meclisimize buradan hep birlikte yapıyoruz. Heyet halinde bu sürecin takipçisiyiz. Hazırladığımız raporları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezine teslim edeceğiz."

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CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de bir konuşma yaptı.