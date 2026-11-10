İzmir'de 17 kişinin öldüğü fabrika, dronla görüntülendi (6)

PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN KUZENLER TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden İlker Sığırtmaçoğlu (31) ile kuzeni evli, iki kız çocuk babası Hüsnü Ersoy (38) için bugün Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi Bozköy Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir Valisi Süleyman Elban, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Sığırtmaçoğlu ile Ersoy'un ailesi ve yakınları katıldı.

Sığırtmaçoğlu ile Ersoy'un cenazeleri, ilk olarak evlerinin bulunduğu Menemen'in Bozköy Mahallesi'ndeki camiye getirildi. Bakan Işıkhan, Sığırtmaçoğlu ile Ersoy'un yakınlarına başsağlığı diledi. Sığırtmaçoğlu ile Ersoy'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Bozköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yakınları, Sığırtmaçoğlu ve Ersoy'un Türk Bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü.

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MEMLEKETİ MANİSA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Patlamada yaşamını yitiren işçilerden Özcan Efe (42) ise memleketi Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı. 3 çocuk babası Efe için Şehzadeler ilçesindeki Yusuf Sedat Altıntaş Camisi'nde akşam vakti öncesinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Efe'nin bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Kırtık Mezarlığında toprağa verildi. Özcan Efe'nin, yaklaşık 1,5 yıldır olayın yaşandığı fabrikada çalıştığı öğrenildi.

ÖLENLERİN YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da Aliağa’daki demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatı kaybeden Abdülkadir Kınacı ve Mustafa Sert’in Menemen’de düzenlenen cenaze törenlerine katıldıktan sonra sanal medya hesabından ayrı ayrı paylaşımda bulundu. İnan, vefat eden işçilere Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diledi.

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BAŞSAVCIKTAN AÇIKLAMA: KAYIP 1 İŞÇİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığından, Aliağa'daki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış ve soruşturma kapsamında 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Cumhuriyet savcılarının gözetiminde, olay yerinde uzman bilirkişiler tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, meydana gelen patlamada 17 işçinin hayatını kaybettiği, 15 işçinin ise yaralandığı tespit edilmiştir. Olayda kusurlarının bulunduğu değerlendirilen şirket yönetim kurulu başkanı, fabrika müdürü ve işveren vekili, kalite ve planlama müdürü- işveren vekili, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alınmıştır. Patlamanın meydana geldiği işletmede üretim faaliyetleri durdurulmuş olup 1 kayıp işçiyi arama çalışmaları sürmektedir. Olay yeri inceleme ekipleri ve bilirkişiler tarafından yürütülen çalışmalar devam etmektedir" denildi.

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Kadir ÖZEN- Yağmur ÖNGÜN- Ersan ERDOĞAN/ İZMİR- MANİSA,