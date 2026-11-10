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        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri HABAŞ'ta 4 gün önce işe başlamıştı, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi Bakan Işıkhan, patlamada hayatını kaybeden Kınacı'nın cenazesine katıldı

        HABAŞ'ta 4 gün önce işe başlamıştı, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi Bakan Işıkhan, patlamada hayatını kaybeden Kınacı'nın cenazesine katıldı

        İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerden 57 yaşındaki Abdulkadir Kınacı, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katıldığı cenaze töreniyle toprağa verilen Kınacı'nın 4 gün önce işe başladığı öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 17:04 Güncelleme:
        HABAŞ'ta 4 gün önce işe başlamıştı, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi Bakan Işıkhan, patlamada hayatını kaybeden Kınacı'nın cenazesine katıldı

        İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerden 57 yaşındaki Abdulkadir Kınacı, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katıldığı cenaze töreniyle toprağa verilen Kınacı'nın 4 gün önce işe başladığı öğrenildi.

        İzmir'in Aliağa ilçesindeki Demir Çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden evli ve 3 çocuk babası Abdülkadir Kınacı (57) için, Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'nde bulunan Çınarlıdere Camiinde cenaze töreni düzenlendi.

        İkindi namazını müteakip kılınan namaz sonrası Abdülkadir Kınacı'nın naaşını, başta Bakan Işıkhan olmak üzere cenazeye katılan protokol üyeleri omuzladı. Abdülkadir Kınacı'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Çınarlıdere Mezarlığı'na götürüldü.

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        4 gün önce fabrikada işe başlamış

        Meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Abdülkadir Kınacı'nın, bir pamuk fabrikasından emekli olduğu, 4 gün önce de patlamanın meydana geldiği fabrikada işbaşı yaptığı öğrenildi.

        Cenazeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kadir Eyyüp İnan, İzmir Valisi Süleyman Elban, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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