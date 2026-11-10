Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, İzmir'de anıldı (3)

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yılında İzmir'de düzenlenen anma programları kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yürüyüşte 350 metrelik Atatürk posteri taşındı. Alsancak Vapur İskelesi'nden başlayan, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşe vatandaşlar katıldı.

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