Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay: "11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi" "1 işçinin cenazesine henüz ulaşılamadı"

        Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay: "11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi" "1 işçinin cenazesine henüz ulaşılamadı"

        İzmir'in Aliağa ilçesinde patlamanın meydana geldiği fabrikada incelemelerde bulunan Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, "Fabrika müdürü ve işveren vekili, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü ve firmanın yönetim kurulu başkanı olmak üzere 11 kişi hakkında Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiştir. 1 işçinin cenazesine ise henüz ulaşılamamıştır" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay: "11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi" "1 işçinin cenazesine henüz ulaşılamadı"

        İzmir'in Aliağa ilçesinde patlamanın meydana geldiği fabrikada incelemelerde bulunan Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, "Fabrika müdürü ve işveren vekili, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü ve firmanın yönetim kurulu başkanı olmak üzere 11 kişi hakkında Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiştir. 1 işçinin cenazesine ise henüz ulaşılamamıştır" dedi.

        Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, dün patlamanın meydana geldiği ve 17 kişinin hayatını kaybettiği Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'na gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Tuncay, "Dün saat 11.45 sıralarında, fabrikanın çelikhane bölümünde 3'üncü ark ocağı çanağının taşınması sırasında vinç yolu kirişinin kolon mesnet ve bağlantılarından ayrılarak bütün halinde yere düşmesi, şarj vincinin ve çanağının düşmesi sonucu meydana gelen patlamayla ne yazık ki 17 işçi kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 15 işçimiz de yaralanmıştır. Yaralı olan işçilerimizden birinin durumu ağırdır. Ailelerin başvurularına göre, bir işçimizin cenazesine ise henüz ulaşılamamıştır. Olay yerinde incelemeler devam etmektedir. Olay yeri tamamen jandarmanın kontrolü altındadır. Bu işlemler bitene kadar, jandarma refakatinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığımızın incelemeleri sürecektir" diye konuştu.

        REKLAM

        11 gözaltı

        Olayın ardından gözaltı kararlarına ilişkin de konuşan Tuncay, "Fabrika müdürü ve işveren vekili, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü ve firmanın yönetim kurulu başkanı olmak üzere 11 kişi hakkında Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiştir. İşçilerimizin ölüm sebebi, adli tıp tarafından yapılan incelemeye göre karbonizasyon derecesinde yanıklara bağlı olarak gerçekleşmiştir. Olayla ilgili Bakanımızın talimatlarıyla ilk andan beri hassasiyetle incelemelerimiz devam etmektedir. Ölen ve yaralanan işçilerimizin haklarına hukukuna sonuna kadar sahip çıkacağız. Soruşturma devam ediyor. Gelişmelerden, ilgili Başsavcılığımız ve Bakanlığımız tarafından kamuoyu ayrıntılı ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilecektir" açıklamalarına yer verdi.

        REKLAM

        Ön bilirkişi raporunun da alındığını söyleyen Tuncay, şunları kaydetti:

        "Olay yerinde incelemeler hala devam ediyor. Süreç içerisinde ekstra raporlar da alınacaktır ve bunlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Şu anda bir ön bilirkişi raporu var ve bu rapora göre 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Rapor ilerleyen dönemlerde ayrıntılı olarak kamuoyuyla paylaşılacaktır."

        Geçmişe yönelik de bütün kayıtların incelendiğini belirten Tuncay, "Fabrikanın olay yerinin bulunduğu kısmında daha önceden de işçi ölümlerinin olduğuna dair duyumlar ve ihbarlar var. İlgili Başsavcılığımız, geçmişten olay anına kadar olan tüm dönemi ayrıntılı olarak inceliyor" dedi.

        REKLAM

        Fabrikada daha önce yaşanan ölüm olaylarıyla ilgili de soruşturmanın bulunduğunu aktaran Tuncay, "İki ayrı soruşturma var onlarla ilgili. Başsavcılığımız bunları bir bütün halinde değerlendirecek süreç içerisinde. Dosyalar birleşebilir. Mevcut delillere ve durumlara göre yargı makamlarının takdirindedir" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan

        Benzer Haberler

        İzmir'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
        İzmir'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
        Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, İzmir'de patlamanın meydana geldiği fabrika...
        Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, İzmir'de patlamanın meydana geldiği fabrika...
        İzmirli Dünya Yenihayat olimpiyat şampiyonu oldu
        İzmirli Dünya Yenihayat olimpiyat şampiyonu oldu
        HABAŞ faciasında ölen 17 işçinin isimleri ve defin yerleri belli oldu
        HABAŞ faciasında ölen 17 işçinin isimleri ve defin yerleri belli oldu
        Araç sahiplerine kritik uyarı: Usta 'değişmeli' diyorsa ertelemeyin Araç ya...
        Araç sahiplerine kritik uyarı: Usta 'değişmeli' diyorsa ertelemeyin Araç ya...
        Brightopia Medya, TikTok Global Summit için Tayland'daydı
        Brightopia Medya, TikTok Global Summit için Tayland'daydı