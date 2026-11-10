Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay: "11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi" "1 işçinin cenazesine henüz ulaşılamadı"

İzmir'in Aliağa ilçesinde patlamanın meydana geldiği fabrikada incelemelerde bulunan Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, "Fabrika müdürü ve işveren vekili, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü ve firmanın yönetim kurulu başkanı olmak üzere 11 kişi hakkında Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiştir. 1 işçinin cenazesine ise henüz ulaşılamamıştır" dedi.

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, dün patlamanın meydana geldiği ve 17 kişinin hayatını kaybettiği Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'na gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Tuncay, "Dün saat 11.45 sıralarında, fabrikanın çelikhane bölümünde 3'üncü ark ocağı çanağının taşınması sırasında vinç yolu kirişinin kolon mesnet ve bağlantılarından ayrılarak bütün halinde yere düşmesi, şarj vincinin ve çanağının düşmesi sonucu meydana gelen patlamayla ne yazık ki 17 işçi kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 15 işçimiz de yaralanmıştır. Yaralı olan işçilerimizden birinin durumu ağırdır. Ailelerin başvurularına göre, bir işçimizin cenazesine ise henüz ulaşılamamıştır. Olay yerinde incelemeler devam etmektedir. Olay yeri tamamen jandarmanın kontrolü altındadır. Bu işlemler bitene kadar, jandarma refakatinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığımızın incelemeleri sürecektir" diye konuştu.

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11 gözaltı

Olayın ardından gözaltı kararlarına ilişkin de konuşan Tuncay, "Fabrika müdürü ve işveren vekili, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü ve firmanın yönetim kurulu başkanı olmak üzere 11 kişi hakkında Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiştir. İşçilerimizin ölüm sebebi, adli tıp tarafından yapılan incelemeye göre karbonizasyon derecesinde yanıklara bağlı olarak gerçekleşmiştir. Olayla ilgili Bakanımızın talimatlarıyla ilk andan beri hassasiyetle incelemelerimiz devam etmektedir. Ölen ve yaralanan işçilerimizin haklarına hukukuna sonuna kadar sahip çıkacağız. Soruşturma devam ediyor. Gelişmelerden, ilgili Başsavcılığımız ve Bakanlığımız tarafından kamuoyu ayrıntılı ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilecektir" açıklamalarına yer verdi.

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Ön bilirkişi raporunun da alındığını söyleyen Tuncay, şunları kaydetti:

"Olay yerinde incelemeler hala devam ediyor. Süreç içerisinde ekstra raporlar da alınacaktır ve bunlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Şu anda bir ön bilirkişi raporu var ve bu rapora göre 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Rapor ilerleyen dönemlerde ayrıntılı olarak kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Geçmişe yönelik de bütün kayıtların incelendiğini belirten Tuncay, "Fabrikanın olay yerinin bulunduğu kısmında daha önceden de işçi ölümlerinin olduğuna dair duyumlar ve ihbarlar var. İlgili Başsavcılığımız, geçmişten olay anına kadar olan tüm dönemi ayrıntılı olarak inceliyor" dedi.

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Fabrikada daha önce yaşanan ölüm olaylarıyla ilgili de soruşturmanın bulunduğunu aktaran Tuncay, "İki ayrı soruşturma var onlarla ilgili. Başsavcılığımız bunları bir bütün halinde değerlendirecek süreç içerisinde. Dosyalar birleşebilir. Mevcut delillere ve durumlara göre yargı makamlarının takdirindedir" ifadelerini kullandı.