İzmir'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
İzmir'in Gaziemir ilçesinde 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Giriş: 10.11.2026 - 14:40 Güncelleme:
İzmir'in Gaziemir ilçesinde 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reşatbey Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine baskın düzenledi.
Aramalarda televizyonun içine gizlendiği belirlenen 250 gram sentetik uyuşturucuya ve 2 uyuşturucu kullanma aparatına el konuldu.
Gözaltına alınan ev sahibi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ