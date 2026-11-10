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        HABAŞ faciasında ölen 17 işçinin isimleri ve defin yerleri belli oldu

        İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 17 işçinin defnedileceği yerler belli oldu. İşçilerden 13'ünün İzmir'de, 4'ünün ise farklı illerde toprağa verileceği öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:00 Güncelleme:
        HABAŞ faciasında ölen 17 işçinin isimleri ve defin yerleri belli oldu

        İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 17 işçinin defnedileceği yerler belli oldu. İşçilerden 13'ünün İzmir'de, 4'ünün ise farklı illerde toprağa verileceği öğrenildi.

        Aliağa ilçesinde Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda dün öğle saatlerinde meydana gelen patlamada 17 işçi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden işçilerin cenazelerinin defnedileceği mezarlıklara ilişkin bilgiler netleşmeye başladı. İşçilerin büyük bölümünün İzmir'de, diğerlerinin ise memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanacağı ifade edildi.

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        İzmir'de 13 işçi toprağa verilecek

        Patlamada hayatını kaybeden İlker Sığırtmaçoğlu, Hüsnü Ersoy ve Göksel Ünaldı'nın Aliağa Bozköy Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi. Yasin Taşçı ve Ferhat Maraşlı'nın Menemen Koyundere Mezarlığı'nda, Abdülkadir Kınacı'nın Menemen Yahşelli Çınarlıdere Mezarlığı'nda, Ceylan Bıyıklı'nın Menemen Emiralem Mezarlığı'nda, Mustafa Sert'in Menemen Asarlık Mezarlığı'nda ve Kadir Kaan Özçelik'in Menemen Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

        İşçilerden Orhan Altay'ın Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda, Uğur Temel'in Buca'daki bir mezarlıkta, Ersin Oğuz'un Kınık Büyükova Köyü Mezarlığı'nda ve Serkan Kurt'un Doğançay Örnekköy Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

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        4 işçi farklı illerde defnedilecek

        Patlamada yaşamını yitiren diğer 4 işçinin cenazelerinin ise İzmir dışına götürüleceği öğrenildi. Barış Güney'in Afyonkarahisar Güneytepe Mezarlığı'nda, Recep Fedai'nin Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karacaören/Karaadilli Köyü Mezarlığı'nda, Özcan Efe'nin Manisa Şehzadeler Kırtıkdere Mezarlığı'nda ve Fatih Işık'ın Kırıkkale Yuva Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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