İzmir'de 17 kişinin öldüğü fabrika, dronla görüntülendi (4)

'AİLENİN BAŞVURUSUNA GÖRE BİR İŞÇİMİZİN CENAZESİNE ULAŞILAMAMIŞTIR'

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, 17 kişinin hayatını kaybettiği Aliağa'nın Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki HABAŞ Demir Çelik fabrikasına gelip, incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Tuncay, yaptığı açıklamada, "Dün saat 11.45 sıralarında, içerisinde bulunduğumuz fabrikanın çelikhane bölümünde 3’üncü ark ocağı çanağının taşınması sırasında vinç yolu kirişinin kolon mesnet ve bağlantılarından ayrılarak bütün halinde yere düşmesi ve şarj vincinin, çanağın düşmesi sonucu meydana gelen patlamayla ne yazık ki 17 işçi kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 15 işçimiz de yaralanmıştır. Yaralı olan 1 işçimizin durumu ağırdır. Ailelerin başvurusuna göre 1 işçimizin cenazesine ulaşılamamıştır. Olay yerinde incelemeler devam etmektedir" dedi.

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'11 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ'

Olay yerinin tamamen jandarmanın kontrolü altında olduğunu söyleyen Tuncay, "Bu işlemler bitene kadar jandarma refakatinde Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığımızın incelemeleri devam edecektir. Olay sebebiyle fabrika müdürü ve işveren vekili çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi, kalite ve planlama müdürü, idari müdürü, şirketin Aliağa şube müdürü ve firmanın yönetim kurulu başkanı olmak üzere 11 kişi hakkında Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiştir. İşçilerimizin ölüm sebebi Adli Tıp tarafından yapılan incelemeye göre karbonizasyon derecesinde yanıklara bağlı olarak gerçekleşmiştir. Olayla ilgili Bakanımızın talimatlarıyla ilk andan beri hassasiyetle incelemelerimiz devam etmektedir. Ölen ve yaralanan işçilerimizin hakkına, hukukuna sonuna kadar sahip çıkacağız. Gelişmelerden de ayrıntılı olarak ilgili Başsavcılığımız ve Bakanlığımız tarafından da kamuoyu şeffaf bir şekilde bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı.

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'DAHA ÖNCE DE İŞÇİ ÖLÜMLERİNİN OLDUĞUNA DAİR İHBARLAR VAR'

Basın mensuplarının bilirkişi raporu olup olmadığına yönelik sorusunu cevaplayan Tuncay, "Ön bilirkişi raporu alındı. Olay yeri hala incelemeye devam ediyor. Süreç içerisinde ekstra raporlar da alınacaktır. Kamuoyuyla da bunlar paylaşılacaktır. Şu anda bir bilirkişi raporu var" dedi.

Kazanın meydana geldiği günün yanı sıra vincin geçmiş bakım kayıtlarının da incelenip incelenmediğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Tuncay, "Hepsi inceleniyor. Bu fabrikada, olay yerinde daha önceden de işçi ölümlerinin olduğuna dair duyumlar ve ihbarlar var. İlgili Başsavcılığımız ayrıntılı olarak olay anına kadar olan tüm dönemi tetkik ediyor. Daha önce yaşanan kazalara ilişkin de 2 ayrı soruşturma var. Başsavcılığımız bunları bir bütün halinde değerlendirecek, yargı makamlarının takdirine göre dosyalar birleşebilir" diye konuştu.

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CENAZELER AİLELERE TESLİM EDİLMEYE BAŞLANDI

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edilmeye başlandı. Ölen işçilerin çoğunun İzmir'in farklı ilçelerinde toprağa verileceği, 4 işçinin ise Afyonkarahisar, Manisa ve Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.