Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        COP31
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri İzmir'de 17 kişinin öldüğü fabrika, dronla görüntülendi (4)

        İzmir'de 17 kişinin öldüğü fabrika, dronla görüntülendi (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:14 Güncelleme:
        İzmir'de 17 kişinin öldüğü fabrika, dronla görüntülendi (4)

        'AİLENİN BAŞVURUSUNA GÖRE BİR İŞÇİMİZİN CENAZESİNE ULAŞILAMAMIŞTIR'

        Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, 17 kişinin hayatını kaybettiği Aliağa'nın Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki HABAŞ Demir Çelik fabrikasına gelip, incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Tuncay, yaptığı açıklamada, "Dün saat 11.45 sıralarında, içerisinde bulunduğumuz fabrikanın çelikhane bölümünde 3’üncü ark ocağı çanağının taşınması sırasında vinç yolu kirişinin kolon mesnet ve bağlantılarından ayrılarak bütün halinde yere düşmesi ve şarj vincinin, çanağın düşmesi sonucu meydana gelen patlamayla ne yazık ki 17 işçi kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 15 işçimiz de yaralanmıştır. Yaralı olan 1 işçimizin durumu ağırdır. Ailelerin başvurusuna göre 1 işçimizin cenazesine ulaşılamamıştır. Olay yerinde incelemeler devam etmektedir" dedi.

        REKLAM

        '11 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ'

        Olay yerinin tamamen jandarmanın kontrolü altında olduğunu söyleyen Tuncay, "Bu işlemler bitene kadar jandarma refakatinde Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığımızın incelemeleri devam edecektir. Olay sebebiyle fabrika müdürü ve işveren vekili çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi, kalite ve planlama müdürü, idari müdürü, şirketin Aliağa şube müdürü ve firmanın yönetim kurulu başkanı olmak üzere 11 kişi hakkında Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiştir. İşçilerimizin ölüm sebebi Adli Tıp tarafından yapılan incelemeye göre karbonizasyon derecesinde yanıklara bağlı olarak gerçekleşmiştir. Olayla ilgili Bakanımızın talimatlarıyla ilk andan beri hassasiyetle incelemelerimiz devam etmektedir. Ölen ve yaralanan işçilerimizin hakkına, hukukuna sonuna kadar sahip çıkacağız. Gelişmelerden de ayrıntılı olarak ilgili Başsavcılığımız ve Bakanlığımız tarafından da kamuoyu şeffaf bir şekilde bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        'DAHA ÖNCE DE İŞÇİ ÖLÜMLERİNİN OLDUĞUNA DAİR İHBARLAR VAR'

        Basın mensuplarının bilirkişi raporu olup olmadığına yönelik sorusunu cevaplayan Tuncay, "Ön bilirkişi raporu alındı. Olay yeri hala incelemeye devam ediyor. Süreç içerisinde ekstra raporlar da alınacaktır. Kamuoyuyla da bunlar paylaşılacaktır. Şu anda bir bilirkişi raporu var" dedi.

        Kazanın meydana geldiği günün yanı sıra vincin geçmiş bakım kayıtlarının da incelenip incelenmediğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Tuncay, "Hepsi inceleniyor. Bu fabrikada, olay yerinde daha önceden de işçi ölümlerinin olduğuna dair duyumlar ve ihbarlar var. İlgili Başsavcılığımız ayrıntılı olarak olay anına kadar olan tüm dönemi tetkik ediyor. Daha önce yaşanan kazalara ilişkin de 2 ayrı soruşturma var. Başsavcılığımız bunları bir bütün halinde değerlendirecek, yargı makamlarının takdirine göre dosyalar birleşebilir" diye konuştu.

        REKLAM

        CENAZELER AİLELERE TESLİM EDİLMEYE BAŞLANDI

        İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edilmeye başlandı. Ölen işçilerin çoğunun İzmir'in farklı ilçelerinde toprağa verileceği, 4 işçinin ise Afyonkarahisar, Manisa ve Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan

        Benzer Haberler

        Öğrenciler Ata'sını 10 Kasım'a özel hazırladıkları koreografilerle andı
        Öğrenciler Ata'sını 10 Kasım'a özel hazırladıkları koreografilerle andı
        Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay: "11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi" "...
        Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay: "11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi" "...
        İzmir'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
        İzmir'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
        Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, İzmir'de patlamanın meydana geldiği fabrika...
        Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, İzmir'de patlamanın meydana geldiği fabrika...
        İzmirli Dünya Yenihayat olimpiyat şampiyonu oldu
        İzmirli Dünya Yenihayat olimpiyat şampiyonu oldu
        HABAŞ faciasında ölen 17 işçinin isimleri ve defin yerleri belli oldu
        HABAŞ faciasında ölen 17 işçinin isimleri ve defin yerleri belli oldu