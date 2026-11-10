İzmir'de "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" düzenlendi

Program, iki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" programı için vatandaşlar Alsancak Vapur İskelesi önünde bir araya geldi.

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