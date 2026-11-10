Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        COP31
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri İzmir'de "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" düzenlendi

        İzmir'de "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" düzenlendi

        İzmir'de, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte 350 metre uzunluğunda Atatürk posteri taşındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:31 Güncelleme:
        İzmir'de "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" düzenlendi

        İzmir'de, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte 350 metre uzunluğunda Atatürk posteri taşındı.

        İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" programı için vatandaşlar Alsancak Vapur İskelesi önünde bir araya geldi.

        Buradan 1. Kordon boyunca 350 metrelik Atatürk posteriyle yürüyüşe başlandı.

        Kortejin sessiz yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlandı.

        Program, iki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan

        Benzer Haberler

        İbrahim Gören: "İyi oyunu sonuçlara yansıtmalıyız"
        İbrahim Gören: "İyi oyunu sonuçlara yansıtmalıyız"
        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, İzmir'de anıldı (3)
        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, İzmir'de anıldı (3)
        İzmir'de 17 kişinin öldüğü fabrika, dronla görüntülendi (4)
        İzmir'de 17 kişinin öldüğü fabrika, dronla görüntülendi (4)
        Öğrenciler Ata'sını 10 Kasım'a özel hazırladıkları koreografilerle andı
        Öğrenciler Ata'sını 10 Kasım'a özel hazırladıkları koreografilerle andı
        Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay: "11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi" "...
        Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay: "11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi" "...
        İzmir'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
        İzmir'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı