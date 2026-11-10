İzmir'de 4 gün önce işe başladığı fabrikadaki patlamada ölen işçi Abdülkadir Kınacı defnedildi

Cenazeye 3 çocuk babası Kınacı'nın yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mahmut Atilla Kaya, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da katıldı.

Kınacı için ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine katılan Bakan Işıkhan ve AK Parti Genel Sekreteri İnan, ailesine başsağlığı diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de demir çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Abdülkadir Kınacı'nın cenaze törenine katıldı.

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