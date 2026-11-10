Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Aliağa'daki patlamada hayatını kaybeden kuzenler son yolculuğuna uğurlandı

        Aliağa'daki patlamada hayatını kaybeden kuzenler son yolculuğuna uğurlandı

        İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden İlker Sığırtmaçoğlu ile Hüsnü Ersoy adlı kuzenler gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 18:12 Güncelleme:
        Aliağa'daki patlamada hayatını kaybeden kuzenler son yolculuğuna uğurlandı

        İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden İlker Sığırtmaçoğlu ile Hüsnü Ersoy adlı kuzenler gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        İzmir’in Aliağa ilçesindeki Demir Çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden evli İlker Sığırtmaçoğlu (31) ile evli ve ikiz kız çocukları babası Hüsnü Ersoy (38) için Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi Bozköy Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, milletvekilleri, belediye başkanları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        REKLAM

        Kuzen oldukları öğrenilen Sığırtmaçoğlu ve Ersoy’un cenazeleri, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bozköy Mezarlığı’na defnedildi. Yakınları, Sığırtmaçoğlu ve Ersoy’un Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        Freiburg'in başarı hikayesi!
        Freiburg'in başarı hikayesi!
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        HT Spor, Lucas Torreira'nın mutfağında!
        HT Spor, Lucas Torreira'nın mutfağında!
        Kuyt için altyapı formülü!
        Kuyt için altyapı formülü!
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım

        Benzer Haberler

        İzmir'de fabrikadaki patlamada hayatını kaybeden Mustafa Sert son yolculuğu...
        İzmir'de fabrikadaki patlamada hayatını kaybeden Mustafa Sert son yolculuğu...
        İzmir'de 17 kişinin öldüğü fabrika, dronla görüntülendi (5)
        İzmir'de 17 kişinin öldüğü fabrika, dronla görüntülendi (5)
        HABAŞ'ta 4 gün önce işe başlamıştı, bugün gözyaşları arasında toprağa veril...
        HABAŞ'ta 4 gün önce işe başlamıştı, bugün gözyaşları arasında toprağa veril...
        HABAŞ'ta kayıp işçinin kimliği belirlendi, can kaybı 18'e yükseldi
        HABAŞ'ta kayıp işçinin kimliği belirlendi, can kaybı 18'e yükseldi
        İzmir'de 4 gün önce işe başladığı fabrikadaki patlamada ölen işçi Abdülkadi...
        İzmir'de 4 gün önce işe başladığı fabrikadaki patlamada ölen işçi Abdülkadi...
        İzmir'de "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" düzenlendi
        İzmir'de "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" düzenlendi