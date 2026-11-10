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        İzmir'de fabrikadaki patlamada ölen 2 işçi son yolculuğuna uğurlandı

        İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden İlker Sığırtmaçoğlu ile Hüsnü Ersoy'un cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 18:34 Güncelleme:
        İzmir'de fabrikadaki patlamada ölen 2 işçi son yolculuğuna uğurlandı

        İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden İlker Sığırtmaçoğlu ile Hüsnü Ersoy'un cenazeleri toprağa verildi.

        İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Sığırtmaçoğlu (31) ile Ersoy'un (38) cenazeleri, evlerinin bulunduğu Menemen'in Bozköy Mahallesi'ndeki camiye getirildi.

        Kuzen oldukları ve yaklaşık 15 yıldır aynı fabrikada çalıştıkları öğrenilen Sığırtmaçoğlu ile Ersoy için ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine katılan Bakan Işıkhan, ailelere başsağlığı diledi.

        Törende hayatını kaybedenlerin yakınları, Türk bayraklarına sarılı tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

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        Sığırtmaçoğlu ile Ersoy'un evli, Ersoy'un ise ikiz kız babası olduğu öğrenildi.

        Cenazeye Sığırtmaçoğlu ile Ersoy'un yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, İzmir Valisi Süleyman Elban, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Yeni Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.

        Sığırtmaçoğlu ile Ersoy'un cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Bozköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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