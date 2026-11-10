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        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Aliağa'da fabrikadaki patlamaya ilişkin açıklama:

        Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Aliağa'da fabrikadaki patlamaya ilişkin açıklama:

        İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikada meydana gelen ve 17 işçinin hayatını kaybettiği, 15 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında şirketin yönetim kurulu başkanının da bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 19:30 Güncelleme:
        Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Aliağa'da fabrikadaki patlamaya ilişkin açıklama:

        İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikada meydana gelen ve 17 işçinin hayatını kaybettiği, 15 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında şirketin yönetim kurulu başkanının da bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde demir çelik fabrikasının çelikhane bölümünde meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve bu kapsamda 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiği belirtildi.

        Cumhuriyet savcısının gözetiminde, olay yerinde uzman bilirkişiler tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, patlamada 17 işçinin hayatını kaybettiği, 15 işçinin ise yaralandığı tespit edildiği belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

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        "Olayda kusurlarının bulunduğu değerlendirilen şirket yönetim kurulu başkanı, fabrika müdürü ve işveren vekili, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa Şube Müdürü, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi olmak üzere 11 kişi gözaltına alınmıştır. Patlamanın meydana geldiği işletmede üretim faaliyetleri durdurulmuş olup 1 kayıp işçiyi arama çalışmaları sürmektedir. Olay yeri inceleme ekipleri ve bilirkişiler tarafından yürütülen çalışmalar devam etmektedir."

        Soruşturmalar kapsamında veya sosyal medya mecralarında, sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, kamu düzeni ve genel sağlığı ilgilendiren konularda gerçeğe aykırı bilgileri kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan veya paylaşan kişiler hakkında, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan resen adli işlem başlatılacağı belirtilen açıklamada, kamuoyunun, yetkili makamlar tarafından yapılan resmi açıklamaları esas alması ve doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif haberlere itibar etmemesi istendi.

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        Açıklamada, her iki olaya ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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