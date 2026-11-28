Olay, dün Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.V. (28) isimli şüpheli, öğretim üyesi Prof. Dr. Aysun Doğan’ı (55) kesici aletle yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Doğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Doğan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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