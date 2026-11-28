Söz konusu kanunda müsabaka alanına yetkisiz girişle ilgili düzenleme kapsamında, bu eylem için 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörülüyor.

İzmir’de İmren Alaçatıspor ile Çeşme Belediyespor arasında oynanan Yarımada Derbisi’nde tel örgüleri aşarak stada ve müsabaka alanına giren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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