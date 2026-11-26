Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) üyelerinin Adana'daki Ticaret Köprüsü etkinliğinde 311,6 milyon liralık potansiyel ticaret hacmi belirlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı başkanlığındaki heyet, Adana Genç İş İnsanları Derneği (AGİAD) ev sahipliğinde kentte temaslarda bulundu.

Program kapsamında Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Ticaret Borsası, Ticaret Odası ve Sanayi Odası yöneticileriyle görüşüldü.

Görüşmelerde iki kent arasındaki ticaret ve yatırım olanakları, sanayide dijital ve yeşil dönüşüm, gıda arz güvenliği ve nitelikli iş gücü konuları ele alındı. Heyet, üretim tesislerini de ziyaret etti.

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AGİAD-EGİAD Ticaret Köprüsü etkinliğinde, Türk İş Dünyası Konfederasyonunun TÜRKONNECT uygulaması üzerinden yapay zeka destekli ticari eşleştirmeler yapıldı. Gerçekleştirilen 264 iş görüşmesinde 674 potansiyel ticaret fırsatı tespit edildi. Katılımcıların beyanları doğrultusunda 311,6 milyon liralık potansiyel ticaret hacmi oluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özhelvacı, İzmir ile Adana'nın üretim ve ticaret birikimini buluşturmayı önemsediklerini belirtti.

Etkinlikte ortaya çıkan potansiyeli kalıcı işbirliklerine dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydeden Özhelvacı, "İş dünyası örgütlerinin başarısı yalnızca gerçekleştirdikleri etkinliklerin sayısıyla değil, üyeleri için oluşturdukları ekonomik değerle de ölçülmelidir. Ticaret Köprüsü etkinliğimizde ortaya çıkan 311,6 milyon liralık potansiyel ticaret hacmi, doğru iş insanlarını, doğru teknolojiyle ve doğru bir organizasyon modeliyle buluşturduğumuzda ne kadar güçlü sonuçlar elde edebileceğimizi ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.