İzmir'de MHP Karşıyaka İlçe Başkanlığınca Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden sosyolog ve şair Ziya Gökalp'in doğumunun 150'nci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Doğumunun 150. Yılında Matüridi Dervişi Ziya Gökalp" başlıklı program, Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ziya Gökalp'in Türk milletinin varlığını ve kimliğini şekillendiren düşüncelerin mimarı olduğunu belirtti.

Gökalp'in fikirlerinin bir milletin geleceğine yön verdiğini aktaran Şahin, "Bir milleti ayakta tutan yalnızca ordusunun gücü, ekonomisinin büyüklüğü veya devletinin kurumları değildir. Asıl güç, o milleti millet yapan ortak değerlerin yaşatılmasıdır." ifadelerini kullandı.

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Şahin, Ziya Gökalp'in Osmanlı Devleti'nin çözülme sürecine girdiği çalkantılı bir dönemde yalnızca devletin nasıl kurtarılacağını değil, Türk milletinin hangi değerler üzerinde yeniden yükseleceğini düşündüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"O çok iyi biliyordu ki bir milleti ayakta tutan yalnızca ordusunun gücü, ekonomisinin büyüklüğü veya devletinin kurumları değildir. Asıl güç, o milleti millet yapan ortak değerlerin yaşatılmasıdır. Ziya Gökalp’in Türk düşünce hayatına kazandırdığı en önemli yaklaşımlardan biri; Türkleşmek, İslamlaşmak ve muasırlaşmak düşüncesidir. Bu üç kavramı birbirinin karşıtı olarak değil, birbirini tamamlayan unsurlar olarak değerlendirmiştir. Gökalp bize göstermiştir ki bir millet kendi kimliğinden vazgeçmeden çağdaşlaşabilir, kendi değerlerini kaybetmeden gelişebilir."