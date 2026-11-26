İZMİR'de elektronik eşya satıcısı Mustafa Kuzgun (44) , iş çıkışı evine giderken yol kenarında bulduğu, içinde 200 dolar, 3 bin 425 TL ve yarım altın bulunan çantayı sanal medyadan sahibine ulaşıp, teslim etti. Yoga eğitmeni Devrim Sevi (48), oğlunun Makedonya'da katılacağı satranç turnuvası için yazdan bu yana biriktirdiği para ve kimliklerinin bulunduğu belirttiği çantasına tekrar kavuşunca, "Dünyaya yeniden gelmiş gibi oldum. Çantayı bulan kişiye çok dua ettim" dedi.

İzmir'de elektronik eşya satıcısı Mustafa Kuzgun, iş çıkışı evine giderken yol kenarında içinde 200 dolar, 3 bin 425 TL ve yarım altın olan bir çanta buldu. Çantayı sahibine ulaştırmak için harekete geçen Kuzgun, çantadaki kimliklerden yola çıkarak sanal medya üzerinden sahibi Devrim Sevi'nin eşine ulaştı. Ardından da ertesi gün çantayı, içindekilerle birlikte eksiksiz olarak Sevi'ye teslim etti.

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'ÇANTADAKİ KİMLİKLER BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ'

Çantasının bulunmasıyla büyük sevinç yaşayan yoga eğitmeni Devrim Sevi, "Birkaç aydır çok yoğun olduğum için kafam biraz dağınıktı. Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'ndeki bir müşterimden çıktıktan sonra otomobilimin yanında yavru bir kedi gördüm. Mama vermek için çantamı aracımın kenarına bıraktım. Kediyi besledikten sonra çantayı unutup, aracıma binip, oradan ayrıldım. Eve vardığımda çantamın olmadığını fark edip, döndüm. Ancak çanta bıraktığım yerde yoktu. Müşterim ile çevrede aradık, 'Belki buluruz en azından içindeki kimliklerimi kurtarım' diye düşündüm. Oğlum Atakan, satranç sporcusu. Makedonya'daki bir turnuvaya katılacaktı. O nedenle çantadaki kimlikler bizim için çok önemliydi. Çantada ayrıca Atakan'ın Makedonya'da katılacağı satranç turnuvası için yaz başından beri biriktirdiğimiz bir miktar para, döviz ve altın da vardı. Çantayı bulamayınca polise başvurup, eve döndüm" dedi. Çantadan umudunu kestiklerini belirten Sevi, "Gece yarısına doğru eşime bir telefon geldi. Telefondaki kişi, 'Çantanızı bulduk' deyince dünyaya yeniden gelmiş gibi oldum. Randevulaştık. Sabah telefonda anlaştığımız yerde buluşup, çantamı içindekilerle birlikte eksiksiz bir şekilde teslim aldım. Çantayı bulan kişiye çok dua ettim" diye konuştu.

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'DOĞRU OLAN BUYDU, BEN DE ÖYLE YAPTIM'

Çantayı bulan Mustafa Kuzgun ise "Önceki gün işten çıktım, evime doğru gidiyordum. Manavkuyu Mahallesi'nde yolun kenarında bir çanta buldum. Yakınındaki apartmanın zemin katında oturan bir kadın vardı. Ona sordum, apartmanın yöneticisini aradım ancak bir ses, seda çıkmadı. Apartman yöneticisine kendi adresimi verdim. Çantayı aldım, evime götürdüm. Sonra çantanın içerisinden ulaşabileceğim bilgi var mı diye baktım. Büyük valiz gibi çantanın içinden küçük kadın çantası çıktı. Kimlikleri gördüm. İçinde para vardı. Sonra çantadaki kimliklerden birindeki bilgilerden sosyal medyadan çanta sahibinin eşine ulaştım. Ertesi sabahta buluştuk. Çantanın içindekileri tek tek söyledi. Çantanın kendilerine ait olduğuna emin olunca da teslim ettim. Bugüne kadar gördüklerim, öğrendiklerime göre doğru olan buydu. Ben de öyle yaptım" dedi.