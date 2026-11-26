İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Gaye Bezircioğlu Senvenli, ‘Çelebi’nin Rotası’ adlı ilk kişisel sergisini Tarihi Bıçakçı Han Antrepo’da sanatseverlerin beğenisine sundu. Senvenli, 15 Aralık tarihine kadar açık kalacak sergide, gerçekte var olmayan ancak tanıdık coğrafyaları çağrıştıran mekanları resim ve çizim yoluyla yeniden kurguladı. Mimarlık, hafıza, zaman ve hayal gücü arasındaki ilişkiyi toplam 47 farklı eserle yansıtan Senvenli, çalışmalarıyla büyük beğeni topladı.

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nü 2011 yılında bitirdikten sonra mesleğinde birçok başarılı çalışmaya imza atan Dr. Gaye Bezircioğlu Senvenli, ardından mezun olduğu üniversitede öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı. Yıllar içinde geliştirdiği sanatsal yaklaşımını ilk kişisel sergisine taşıyan Senvenli, Balkanlar’dan Ege kıyılarına uzanan coğrafyanın mimarisinden, doğal dokusundan ve tarihsel izlerinden esinlenerek hayali mekanlar oluşturdu. Eserlerini mürekkeple yaptığı kent çizimleri ve akrilik resimler olmak üzere iki farklı grupta bir araya getiren Senvenli, mimarlık birikimini sanatla buluşturarak özgün bir görsel anlatım ortaya koydu.

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"Tanıdıklık hissinin peşinden gidiyorum"

Mekanların yalnızca fiziksel yapılardan ibaret olmadığını, insanların anıları, duyguları ve deneyimleriyle anlam kazandığını ifade eden Dr. Senvenli, "Bir mekanı özel kılan, bize hissettirdikleridir. Bazen hiç gitmediğimiz bir yer bize tanıdık gelebilir, hiç görmediğimiz bir sokak geçmişimizden izler taşıyabilir. Ben de çalışmalarımda bu tanıdıklık hissinin peşinden gidiyorum. Bazen bir çizgi, bazen bir renk, zihnimde bambaşka bir mekanın kapısını aralıyor. Mimarlık bana mekanları farklı açılardan değerlendirmeyi, ayrıntıları görmeyi ve çevremle daha güçlü bağlar kurmayı öğretti. Sanat ise bu birikimi daha özgür bir biçimde ifade edebileceğim bir alan sundu" diye konuştu.

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"Her mekanın bir hikayesi var"

Dr. Senvenli, sözlerine şöyle devam etti: "İlk kişisel sergimi açmak, uzun zamandır üzerinde çalıştığım ve benim için özel anlamlar taşıyan eserleri bir arada görmemi sağladı. Aynı zamanda bu çalışmaları farklı bakış açılarıyla buluşturmak benim için oldukça heyecan verici. İzleyicilerin eserlerime bakarken kendi anılarından, hayallerinden bir parça bulmasını, belki de her gün karşılaştıkları mekanlara farklı bir gözle bakmasını istiyorum. Çünkü bana göre her mekanın anlatılmayı bekleyen bir hikayesi var."