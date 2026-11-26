İZMİR'de boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma C.'yi (27) görüntülü arayıp, çocuğunun boğazına bıçak dayayarak tehdit ettiği gerekçesiyle Şiyar Alpaslan'a (31) verilen indirimsiz toplam 8 yıl 3 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Kararda heyet; sanığın, mağdur çocuğu silahtan sayılan bıçakla yaraladığına dair delil bulunmadığına ve kendiliğinden sona erdirdiği anlaşılan eyleminin öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirilmesinin mümkün görülmediğine kanaat getirdi.

İzmir'de yaşayan ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Fatma C., 2 çocuğunu eşi Şiyar Alpaslan'a bırakıp Burdur'a gitti. Alpaslan, 18 Kasım 2024'te o zamanki eşi Fatma C.'yi görüntülü arayıp, yanında kalan çocuklarından B.A.'nın (3) boğazına bıçak dayayıp tehdit etti. Fatma C., emniyete gidip, şikayetçi oldu. Ekipler, Şiyar Alpaslan'ı Karabağlar ilçesinde gözaltına aldı. Çocuklar devlet korumasına alınırken, Alpaslan işlemlerinin ardından tutuklandı. Çocuklar inceleme sonrası annelerine teslim edildi. Olayın ardından hazırlanan iddianamede savcı, Şiyar Alpaslan hakkında, 'Kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından toplam 6,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame, İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Görülen duruşmada sanık tahliye edildi ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası yeniden tutuklandı.

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DOSYA AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ

İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi eylemin, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' olduğuna hükmederek görevsizlik kararı verip, dosyayı ağır ceza mahkemesine yolladı. Dosyanın geldiği İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi, iddia olunan eylemin, 'Tehdit' suçunun unsurlarını oluşturduğunun anlaşıldığına kanaat getirerek, kovuşturma görevinin asliye ceza mahkemesinde olduğuna karar verdi. Ortaya çıkan görev uyuşmazlığının ardından İzmir Bölge Adliyesi 23'üncü Ceza Dairesi, sanığın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanmasına hükmetti ve dosya, İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Çift, bu arada boşandı.

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BAŞKA DAVADAN DA CEZA ALDI

16 Aralık 2025'te görülen davada, Şiyar Alpaslan'ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol talebiyle tahliyesine karar verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatların itirazları üzerine dosya, İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme heyeti, Alpaslan'ın 'Silahla yaralamaya teşebbüs' suçunun mağduru çocuğun ve 'Silahlı tehdit' suçunun mağduru Fatma C.'nin can güvenliği açısından adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına karar verip, itirazın kabulüne hükmetti ve Şiyar Alpaslan yeniden tutuklandı. Öte yandan sanığın cezaevindeyken annesi Ş.K. ile yaptığı telefon görüşmesinde müşteki Fatma C.'ye yönelik 'Tehdit' suçu işlediği gerekçesiyle sanık ve annesi hakkında 'Tehdit' suçundan da İzmir 53'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Alpaslan, bu davada 4 yıl 11 ay, annesi Ş.K. ise 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Geçen ekim ayında İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada karar çıktı. Heyet, sanık Alpaslan'ı 'Çocuğa karşı kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 ay, 'Eşe karşı silahlı tehdit suçundan' ise 6 yıl olmak üzere toplam 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanığa indirim de uygulamadı.

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KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Sanık Alpaslan'a verilen cezanın gerekçesi de açıklandı. Heyet, sanığın müşterek çocukları olan B.A.'yı darbederek alınan rapora göre basit şekilde yaraladığını, mağdur çocuktaki çiziklerin en fazla olaydan birkaç gün öncesine ait olduğunun bildirildiğini vurguladı. Mevcut görüntülü konuşma kayıtlarında sanığın, B.A.'nın boğazına bıçak dayamış olduğu görüldüğü ancak B.A.'nın yaralanmasının yüz bölgesinde olduğu belirtildi. Bu sebeplerden ötürü heyet; sanığın, mağdur çocuğu silahtan sayılan bıçakla yaraladığına dair delil bulunmadığına ve kendiliğinden sona erdirdiği anlaşılan eyleminin öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirilmesinin mümkün görülmediğine kanaat getirdi. Bu sebeplerden ötürü sanığa 'Çocuğa karşı kasten yaralama' suçundan ceza verildiği gerekçeli kararda yer aldı. Kararda sanığın, Fatma C.'ye yönelik olarak mağdur çocuğu öldüreceğini söylemesinin ise silahla tehdit suçunu oluşturduğu ve bu yüzden ceza verildiği belirtildi.